Zugausfälle bei der Harzer Schmalspurbahn

Die Harzer Schmalspurbahn kündigte am Freitag und Sonntag diese Ausfällen an. (Archiv)

Aufgrund von einigen Krankheitsfällen kommt es zu mehreren Zugausfällen bei der Harzer Schmalspurbahn GmbH. Dirk Bahnsen, der Leiter der Unternehmenskommunikation des Unternehmens, kündigte die Zugausfälle für Freitag, den 14. Oktober, und Sonntag, den 16. Oktober, an. Betroffen sind hiervon Zugfahrten zwischen Wernigerode und dem Brocken, sowie zwischen Drei Annen Hohne und der Eisfelder Talmühle.

Am Freitag und am Sonntag fährt der letzte Zug zum höchsten Berg des Harzes bereits um 12.46 Uhr ab Drei Annen Hohne. In der Gegenrichtung verlässt der letzte Zug schon um 13.59 Uhr den Brocken. Alle nachfolgenden Züge fallen auf dieser Strecke an beiden Tagen aus.

Die geänderten Fahrpläne sowie fortlaufende Meldungen über aktuelle Fahrplanänderungen stehen auch auf der Homepage des kommunalen Bahnunternehmens.

