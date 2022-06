Tödlicher A2-Unfall – 22-jährige Frau in Auto verbrannt

Bornstedt. Zwischen Irxleben und Bornstedt ist die Frau am Freitag auf die Leitplanke geprallt. Zudem: Tote Person in einer Gartenlaube und Erdbeerdiebe im Harz.

Auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt hat es am Freitagabend einen tödlichen Unfall gegeben, bei dem auch der Notarzt im Einsatz war (Symbolbild).

Eine 22-Jährige ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 am Freitagabend zwischen Irxleben und Bornstedt im Unfallwagen verbrannt. Die junge Frau saß als Beifahrerin im Wagen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Das Auto sei aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die Leitplanke geprallt. Dort fing es Feuer.

Die 44 Jahre alte Fahrerin konnte sich mit schweren Brandverletzungen aus dem Fahrzeug retten, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihre 22 Jahre alte Beifahrerin schaffte es jedoch nicht mehr lebend aus dem Fahrzeug. Die A2 war wegen der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Hannover für mehrere Stunden gesperrt.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tote Person nach Brand in Gartenlaube gefunden

In einer Gartenlaube in Osterburg (Landkreis Stendal) ist nach einem Brand in der Nacht zum Samstag eine tote Person gefunden worden. Warum die Gartenlaube Feuer fing, sei derzeit noch unklar, teilte die Polizei am Morgen mit. Einsatzkräfte hatten nach Löschung des Brandes die tote Person im Inneren der Laube gefunden. Aufgrund der starken Verbrennungen könnten derzeit noch keine näheren Angaben zur Identität des Opfers gemacht werden. Auch ob der Mensch durch das Feuer oder aus anderen Gründen ums Leben kam, sei nach Polizeiangaben derzeit noch unklar. Es gebe aber aktuell keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Erdbeerdiebe auf frischer Tat ertappt

Fünf junge mutmaßliche Erdbeerdiebe sind in Ströbeck (Landkreis Harz) mit insgesamt 22 Kilo der roten Früchte ertappt worden. Sie wurden durch einem Zeugenhinweis kurz nach Mitternacht von der Polizei gestellt, wie diese mitteilte. Das 16-jähriges Mädchen und vier Männer Anfang 20 wurden demnach von den Beamten in ihrem Auto angehalten. Sie hatten die Erdbeeren anscheinend vom Verkaufsstand eines Selbstpflückfeldes zwischen Halberstadt und Ströbeck entwendet. Es läuft ein Verfahren wegen Diebstahls. Die Erdbeeren wurden von der Polizei zu ihrem Besitzer zurückgebracht.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de