Vollsperrung auf A2 bei Helmstedt aufgehoben – weiter lange Staus

Auf der Autobahn 2 hat es am Dienstagmorgen gegen 10.15 Uhr bei Helmstedt einen schweren Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei ist aus noch ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Braunschweig zwischen Helmstedt-West und Rennau ein Sattelzug auf einen Tankauflieger aufgefahren. Die beiden LKW-Fahrer verletzten sich, der eine schwer, der andere leicht.

Der schwer verletzte Fahrer musste laut dem Kreispressesprecher Nord der Feuerwehr im Landkreis Helmstedt aus seinem eingeklemmten Fahrzeug befreit werden. Dazu mussten die Einsatzkräfte erst die Ladung, die sich um den Fahrer verteilt hatte, beiseite räumen, um an ihn heran zu kommen. In Rücksprache mit dem Notarzt konnte die Feuerwehr den Mann befreien. Nach Angaben der Polizei liefen durch den Unfall Betriebsstoffe aus, und es verteilte sich Ladung, in diesem Fall diverse Bodenbeläge, auf der Fahrbahn.

Vollsperrung führte auch im Umland zu zahlreichen Staus

In der Folge kam es zu einer mehrstündigen Vollsperrung der Strecke, die gegen 17 Uhr aufgehoben wurde. Mehrere Staus sind die Folge, die auch weiterhin bestehen: Laut Verkehrsmanagementzentrale gibt es derzeit einen sechs Kilometer langen Stau. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die empfohlene Umleitung führt über die Bundesstraßen 244 und 1.

Die Bergung der Fahrzeuge auf der #A2 ist abgeschlossen. Zwei von drei Fahrstreifen sind wieder freigegeben.

*cs https://t.co/orXtY3Eumx — Polizei Braunschweig (@Polizei_BS) April 26, 2022

Doch auch hier gibt es viele lange Staus: Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale gibt es auf der B1 zwischen Süpplingen und Königslutter derzeit vier Kilometer Stau, in Helmstedt derzeit zwei Kilometer Stau. Auf der Landesstraße 294 zwischen Rennau und Neindorf staut es sich auf acht Kilometern. Auf der Landesstraße 290 gibt es zwischen Abzweig nach Schoderstedt und der A2 derzeit drei Kilometer Stau.

red

