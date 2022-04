Eintracht Nachwuchs-Kicker erhalten Einblick in Sportredaktion

„Man startet auch als Reporter nicht gleich in der Bundesliga.“ Sportredakteur Lars Rücker sagt diesen Satz im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig zu 15 jungen Nachwuchs-Kickern. „Insofern ist die Situation eines Sportredakteurs am Anfang ähnlich wie eure“. Und es gebe noch eine weitere Gemeinsamkeit: Die Leidenschaft für den Sport und insbesondere für den Fußball dürfte bei allen einen ähnlichen Ursprung haben.

Die U15-Fußballer von Trainer Christoph Taute, die in der C-Junioren-Regionalliga spielen, hatten sich beim Projekt „Gläserne Stadt“ einen Redakteursbesuch gewünscht. „Die gläserne Stadt“ ist ein kostenloses Angebot für junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren und gewährt einen Einblick hinter die Kulissen von Prozessen und Strukturen in Braunschweig. Initiiert wird das demokratiefördernde Jugendbildungsprojekt vom Bezirksjugendwerk der Awo Braunschweig e.V. und des Awo-Bezirksverbandes Braunschweig.

Sportredakteur berichtet aus seinem Alltag mit Spielern und Trainer

Da der Sport beim Eintracht-Nachwuchs an erster Stelle steht, war besonders der Einblick in die Sportredaktion unserer Zeitung durch Rücker für die Jugendlichen interessant. Wie wird man eigentlich Sportredakteur? Wie sieht das Verhältnis zu Trainern und Spielern aus? Wann muss ein Spielbericht fertig sein und nach welchen Kriterien werden die Noten am Ende eines Spiels vergeben? Rücker beantwortete die Fragen souverän und hatte für die Jungs sogar noch die ein oder andere Anekdote aus Reisen mit der Profi-Mannschaft parat. „Man erfährt in unserem Beruf oft mehr Details, als man tatsächlich schreiben darf, weil man gegenüber seinen Gesprächspartnern auch eine Verantwortung hat. Wichtig ist mir vor allem, mich nicht vom Tempo des Profigeschäfts treiben zu lassen, sondern nach mehreren Quellen zu suchen und nicht einfach Gerüchte zu übernehmen, ohne ihnen auf den Grund zu gehen. Manchmal klappt das auch nicht, und man muss eine gute Geschichte sein lassen, weil man sie nicht endgültig verifizieren kann.“

Zum Abschluss des Redakteursbesuch stand die Frage im Raum: Was zeichnet einen guten Artikel aus? Der Tipp vom Experten: „Viele Details, ein Erkenntnisgewinn für den Leser und die stärkste Szene, die man aufschnappen konnte, sollte auf jeden Fall erwähnt werden und im Idealfall den Einstieg in den Text bilden.“

Nachwuchs-Kicker beschäftigen sich auch mit dem Thema Fake News

Im zweiten Teil des Projekttages versuchten sich die Jugendlichen dann an einem eigenen Text und beschäftigten sich in diesem Zusammenhang auch mit dem Thema Fake News. Dafür erarbeiteten sie zunächst eine Checkliste, wie man Fake News entlarven kann: Von wem stammt die Nachricht? Ist keine Person genannt, dann sollte man genauer hinschauen. Auch das Impressum einer Website könne dabei ein Hinweis auf eine unseriöse Quelle sein, wenn etwa eine rätselhafte Adresse angegeben ist. Die Nachricht zu überprüfen, ist ein weiterer wichtiger Punkt: Ist das Thema in anderen Medien nicht auffindbar, könnte dies ein Hinweis auf eine Falschmeldung sein. Und zum Abschluss waren sich alle einig, dass auch das Bauchgefühl eine große Rolle spiele. Wenn man bei einer Nachricht bereits ein komisches Gefühl hat, dann sollte man auf jeden Fall überprüfen ob sie wahr ist.

Das Projekt „Gläserne Stadt“ kann kostenlos gebucht werden Schulklassen und Jugendgruppen können sich für unterschiedliche Recherchethemen anmelden. Fragen wie „Wie funktioniert eigentlich eine Stadt? Was passiert mit unserem Müll? Oder wie kommt der Strom aus der Steckdose?“ stehen dann im Mittelpunkt und werden von verschiedenen Kooperationspartnern beantwortet.

„Die gläserne Stadt“ ist ein kostenloses Angebot

Mit dabei sind etwa Alba Braunschweig, das Amtsgericht sowie die Polizei Braunschweig. Aber auch unsere Zeitung unterstützt das Projekt und erklärt, wie eine Recherche funktioniert, wer bestimmt, welche Nachrichten in die Zeitung kommen und gibt einen Einblick in die Abläufe eines Medienhauses und der Zeitungsproduktion.

Das Angebot ist kostenlos. Anmeldungen sind über die Website www.jw-braunschweig.de/die-glaeserne-stadt oder per Mail unter glaesernestadt@jw-braunschweig.de möglich.

