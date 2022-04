Wie hat Corona den Alltag im Rettungsdienst verändert?

Emely Hundt erklärt: „Covid-19 hat den Alltag bei uns stark verändert. Die Möglichkeit der Impfung kam bei uns zum Glück schon sehr früh. Vor jedem Dienstbeginn wurde ein Schnelltest absolviert, ab sofort nicht mehr.

Auf der Wache, im Auto, beim Patienten, eigentlich überall, besteht nun FFP2-Masken-Pflicht. Bei C19-positiven Patienten wird zusätzliche Schutzkleidung angelegt. Außerdem erfolgt immer eine Fahrzeugdesinfektion, wie bei allen anderen Infektionskrankheiten auch.

Ein Appell an die Bevölkerung ist in dem Fall, auch wenn der Rettungsdienst kommt und hilft, schon frühzeitig seine Maske aufzusetzen. Denn auch wir kommen immer häufiger in Situationen, wo es zu Missverständnissen kommen kann oder dem Bürger erst viele Minuten nach Ankunft des Rettungsdiensts einfällt „ach ja, ich bin übrigens in Quarantäne“.