Gaffer bestehlen Feuerwehr im Südharz – während Einsatz läuft

Ein komplizierter, aber erfolgreich abgeschlossener Rettungseinsatz in Bad Lauterberg im Südharz ist von Gaffern überschattet worden, die pöbelten und Feuerwehr-Gerät im Wert von 700 Euro stahlen.

Ein solches Verhalten ist eine Schande, teilt die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg mit.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Komplizierter Einsatz am Mittwochabend im Harz

Diese war am späten Mittwochabend zu einem Einsatz in die Hauptstraße mit dem Stichwort „Türöffnung – hilflose Person“ alarmiert worden. „Die Lage vor Ort stellte sich als sehr kompliziert heraus, es waren zwei Personen schwer verletzt in einer Dachgeschosswohnung und einem sehr engen Treppenhaus“, so die Wehr.

Die Patienten wurden zunächst vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend kam der aufwendige Transport aus der Wohnung: Eine Person wurde mit Hilfe der Schleifkorbtrage aus dem Dachgeschoss zu Boden gelassen und dort an den Rettungsdienst übergeben.

„Die Schleifkorbtrage wurde dabei doppelt gesichert an der Drehleiter angeschlagen. Die Trage wurde zudem mit einer eigens dafür vorgesehenen Spinne an den Seilen angeschlagen, damit sie beim Hinunterlassen stets in waagerechter Lage bleibt“, erläutert die Feuerwehr.

Passanten pöbeln Einsatzkräfte an – und greifen zu

Währenddessen behinderten zwei Passanten den Einsatz, pöbelten die Einsatzkräfte an.

Nachdem sie zum Fortgehen überzeugt werden konnten, machten sie sich wenig später am Einsatzleitwagen zu schaffen: „Die Gaffer öffneten die Heckklappen des ELW und entwendeten zwei teure Speziallampen im Wert von je zirka 350 Euro.“

Doch zum Glück beobachteten Anwohner die Tat und alarmierten die Polizei. „Diese konnte die beiden Personen schnell stellen und das Diebesgut sicherstellen“, so die Wehr, die sich bei den aufmerksamen Zeugen bedankt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de