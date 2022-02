PSD-Bank lobt 50.000 Euro für kreative Schulprojekte aus

Unter dem Motto „Eure Vision – unsere Aktion“ geht der Schulwettbewerb der PSD Bank ab sofort in seine 16. Runde. Die PSD Bank Braunschweig ist auf der Suche nach kreativen Projekten an Schulen der Region. Die Projekte können dabei aus den Bereichen Sport, Kunst, Musik, Technik, Natur, Toleranz und Miteinander kommen. Je kreativer das Projekt, umso besser, heißt es in der Pressemitteilung. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Schüler bei der Planung und Realisierung des Projektes aktiv mitwirken müssen.

Bewerbungsfrist läuft ab sofort bis 31. März

Die PSD Bank fördert die Projekte mit insgesamt 50.000 Euro. Wie bereits in den Vorjahren steht die Umsetzung von Projekten, mit denen der Spaß am Lernen und das Gemeinschaftsgefühl in der Schule gefördert werden, im Vordergrund.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Aufgabenstellung ist kurz, aber ungewöhnlich: Schüler von der ersten bis zur 13. Klasse sollten sich in Teams zusammensetzen und der PSD Bank Braunschweig kreative, wie spannende Vorschläge für Unterrichtsprojekte einreichen, für die den Schulen bislang das Geld fehlte.

15.000 Euro sind für nachhaltige Projekte reserviert

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der PSD Bank Braunschweig sind 15.000 Euro für nachhaltige Projekte reserviert, die zukunftsgerichtetes Handeln in Projektgruppen erlernen lassen und dabei kreativ einen langfristigen Beitrag für Mensch und Umwelt ausmachen.

Die Bewerbungsfrist läuft ab sofort bis zum 31. März 2022. Mehr Informationen und die digitale Bewerbung gibt es unter: www.psd-braunschweig.de/vision.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de