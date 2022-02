Prominente Jury vergibt zweiten Lupoleo-Award

Nach dem Erfolg der ersten Auflage des Lupoleo-Awards 2020 – über 350 teilnehmende Projekte – wird der bundesweite Engagement-Preis von der United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank Brawo, in diesem Jahr gemeinnützige Akteure in Deutschland auszeichnen, die sich für Kinder und Jugendliche engagieren, um die Folgen von Corona zu mildern.

Skirennläufer Felix Neureuther sitzt mit in der Jury

Noch bis zum 20. Februar können sich gemeinnützige Projekte und Initiativen um Fördermittel von insgesamt 100.000 Euro in drei Award-Kategorien bewerben. Und auch in diesem Jahr wird der Preis von einer prominent besetzten Jury vergeben. Unter dem Vorsitz von Dr. Brigitte Mohn, Bertelsmann-Stiftung, werden unter anderem Peter Maffay, der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther, Dr. Eckart von Hirschhausen, Schauspielerin Uschi Glas und der RTL-Moderator Wolfram Kons über die Gewinner entscheiden.

Felix Neureuther liegt das Wohl der Kinder und Jugendlichen sehr am Herzen. Als ehemaliger Leistungssportler macht ihm besonders die fehlende Bewegung der Kinder große Sorgen, die durch die pandemiebedingten Einschränkungen zustande kommt. „Daher rufe ich alle gemeinnützigen Organisationen auf, die sich für das Wohl der Kinder und Jugendlichen einsetzen, indem sie die Folgen der Pandemie für sie lindern. Bitte machen Sie mit! Ich freue mich auf viele Bewerbungen!“.

Kinder und Jugendliche stehen im Mittelpunkt beim Award

Eckart von Hirschhausen ist besonders wichtig, dass er mit seiner Jury-Teilnahme am Lupoleo-Award den vielen Organisationen und Initiativen, die sich für die Jugend eingesetzt haben, nicht nur Respekt zollen, sondern sie auch für ihr vorbildliches Engagement ehren und mit Preisen auszeichnen kann, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Kinder haben in der Corona-Pandemie eine Menge aushalten müssen und viele haben gelitten. Wie die Zahlen bei Übergewicht, Depressionen und häuslicher Gewalt hochgegangen sind, ist erschreckend. Daher möchten wir die Personen und Initiativen, die in dieser aktuellen Zeit die Welt für die Kinder ein bisschen besser machen, entsprechend ehren. Bewerbt euch jetzt!“

Der Preis soll am 19. November im Staatstheater Braunschweig verliehen werden. Die Bewerbung ist im Internet unter www.lupoleo.de möglich.

red

