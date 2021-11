Jetzt anmelden für Wettbewerb „Jugend forscht“ 2022

Wer 2022 bei der 57. Wettbewerbsrunde von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb dabei sein will, sollte sich beeilen. Bis zum 30. November können Jungforscherinnen und Jungforscher bis 21 Jahre ihre Projekte anmelden. Jugendliche ab 15 Jahren starten in der Alterssparte „Jugend forscht“, jüngere Teilnehmer ab Klasse 4 in der Juniorsparte „Schüler experimentieren“. Das teilt die Stiftung Jugend forscht mit.

Es kann in sieben Fachgebieten geforscht werden

Für die Anmeldung zum Wettbewerb reicht es aus, das Forschungsthema festzulegen. Es kann frei gewählt werden, muss aber in eines der sieben Fachgebiete passen: Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik oder Technik. Bis Anfang Januar 2022 wird dann geforscht, getüftelt und experimentiert. Erst danach müssen die Schüler eine schriftliche Ausarbeitung ihres Forschungsprojekts einreichen.

Ab Februar 2022 finden bundesweit die Regionalwettbewerbe statt, bei denen die Jungforscher ihre Projekte einer Jury und der Öffentlichkeit präsentieren.

Der Regionalwettbewerb ist Ende Februar in Braunschweig geplant

Die Braunschweigische Stiftung richtet auch 2022 in Kooperation mit der Braunschweigischen Landessparkasse den Regionalwettbewerb Braunschweig von „Jugend forscht“ aus. Ende Februar werden die Teilnehmer ihre Projekte (voraussichtlich) in der Landessparkasse in Braunschweig im Rahmen eines reduzierten Präsenzwettbewerbes präsentieren, so die Stiftung. In diesem Jahr machten rund 100 Teilnehmer von 18 Schulen mit 59 Projekten beim Regionalwettbewerb mit.

Wer hier diesmal gewinnt, tritt im März und April 2022 auf Landesebene an. Dort qualifizieren sich die Besten für das 57. Bundesfinale, das vom 26. bis 29. Mai 2022 stattfindet. Auf allen drei Wettbewerbsebenen werden Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von mehr als einer Million Euro vergeben.

Das Formular zur Online-Anmeldung und die Teilnahmebedingungen stehen im Internet: www.jugend-forscht.de

red/hei

