Haldensleben. Das Tier war am 24. Juli aus einem Haus in Haldensleben ausgebüxt. Lange Zeit standen die Chancen schlecht, die Schlange wiederzufinden.

Eine vor gut sieben Wochen in Sachsen-Anhalt ausgebüxte Netzpython ist in einem Keller gefunden worden. Eine Bewohnerin habe die Schlange am Freitag entdeckt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Tier sei in einer sehr schlechten Verfassung gewesen. Nun werde es in einer Schlangenfarm im Landkreis Harz wieder aufgepäppelt.

Polizei in Sachsen-Anhalt Haldensleben: Gesuchte Würgeschlange taucht in Nachbarwohnung auf

Nach gut sieben Wochen ist der ausgebüxte Netzpython in Haldensleben in einem Keller gefunden worden. Eine Bewohnerin habe die Schlange am Freitagnachmittag entdeckt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag. Das Tier sei in einer sehr schlechten Verfassung gewesen. Nun werde es in einer Schlangenfarm im Landkreis Harz wieder aufgepäppelt.

Die Schlange wurde den Angaben zufolge in dem Keller des Nachbarhauses gefunden, der mit dem des Gebäudes, aus dem das Tier am 24. Juli verschwunden war, verbunden ist. Zuvor hatte die „Volksstimme“ darüber berichtet. Wie der Python in den Keller kam und wie lange er sich dort schon aufhielt, war unklar. Der Keller war damals durchsucht worden.

Anfang August war Suche nach Würgeschlange eingestellt worden

Anfang August war die Suche nach der Würgeschlange offiziell eingestellt worden. Experten hatten nach Angaben der Stadt bestätigt, dass die Chancen, die Schlange zu finden, schlecht stehen. Es hieß, dass das wechselwarme Tier bei dem Wetter der vergangenen Wochen inaktiv bleibe und bei kühleren Nächten dauerhaft nicht überleben könne. Die Fachleute hatten die Gefahr durch das Tier sowohl für Menschen als auch für Haustiere als gering eingestuft. Als natürlicher Lebensraum von Netzpythons gelten die Tropen.

