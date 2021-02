Schneechaos stellt auch Zeitungsausträger vor Herausforderung

Die Zustellung unserer Tageszeitung entwickelte sich Montagfrüh zur logistischen Herausforderung: Viele Zustellungsfahrzeuge fuhren sich auf ungeräumten Straßen fest, Austräger hatten Probleme. Dank des großen Engagements der Teams konnten in den meisten Bezirken Zeitungen zugestellt werden, in manchen allerdings nicht. Deshalb schaltete die Braunschweiger Zeitung am Montag ihr E-Paper frei.