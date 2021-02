Foto: Bernward Comes / Archiv

Bleckenstedt. Die Bundesgesellschaft informiert in einem Livestream. Jeder kann Fragen stellen.

So geht es voran beim Endlagerausbau von Schacht Konrad

Trotz der Corona-Pandemie sei die Errichtung des Endlagers Konrad vorangeschritten, das teilt die Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) mit: „So wurden das Fördermaschinengebäude Nord auf Konrad 1 fertiggestellt und der Bau der Grubenwasser-Übergabestation – dem ersten Gebäude, das den besonders strengen Qualitätsanforderungen für kerntechnische Einrichtungen genügen muss – auf Konrad 2 begonnen.“

Der Projektleiter für das Endlager Konrad, Peter Duwe, wird in der digitalen Veranstaltung „Betrifft: Konrad“ über erreichte Meilensteine, abgeschlossene oder begonnen Bauabschnitte und besondere Ereignisse rund um das Endlager Konrad berichten. Auch einen Ausblick auf kommende Bautätigkeiten und Etappenziele für das Jahr 2021 wird er bieten. Abschließend besteht die Möglichkeit für Fragen und Diskussion rund um das Endlager Konrad.

Jeder kann vor oder während der Veranstaltung Fragen stellen: per Mail an info-konrad@bge.de, per (05341) 4016050 und über den Live-Chat bei Youtube.

Die Internet-Veranstaltung läuft am Donnerstag, 4. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr auf Youtube. Auf www.bge.de gelangen Zuschauer zum Livestream.

red