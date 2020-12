„Ein Ticket für zwei“ – der Weihnachtsfilm zum Corona-Jahr

Liebe Leserinnen und Leser, 2020 war ein außergewöhnliches Jahr und auch unser Weihnachtsfest wird davon keine Ausnahme bilden können. Auf viele liebgewonnen Traditionen werden wir dieses Jahr verzichten müssen, wie etwa das Singen in der Kirche oder den Besuch bei der großen Verwandtschaft. Doch es gibt auch Traditionen, die wir erhalten können – oder wir lassen uns neu inspirieren. So ist es im angelsächsischen Raum etwa üblich, sich am Weihnachtstag mit der Familie unter eine Decke zu kuscheln und Weihnachtsfilme zu schauen. Wir möchten Ihnen daher unsere Favoriten vorstellen, die Ihnen vielleicht eine neue Tradition bescheren könnten.

Kein Film fasst meiner Meinung nach besser das bald vergangene Jahr zusammen als John Hughes Klassiker „Ein Ticket für zwei“. Steve Martin spielt hier den cholerischen Werbefachmann Neal Page, gegen den sich die Welt zu verschwören scheint. Page möchte nur an Thanksgiving zuhause bei seiner Familie sein, doch eine höhere Macht – ein Schneesturm, nicht Corona – stellt die Welt auf den Kopf.

Sein Flugzeug wird in die Provinz umgeleitet, er wird ausgeraubt, im Niemandsland stehengelassen, muss im Winter über Autobahnen und Landebahnen laufen, bekommt einen ordentlichen Schlag ins Gesicht, wird fast überfahren, sein Zug bleibt stecken und am Ende brennt auch noch sein Auto mit all seinen Papieren und Geld ab.

Wann könnten wir besser mit diesem Mann sympathisieren als in diesem Corona-Jahr? Wer hatte im Laufe des Jahres nicht einmal das Gefühl, dass einem dieses Virus ordentlich ins Gesicht boxt? Der Film gibt einem die Möglichkeit, über diese Rückschläge, an denen wir nichts ändern können, zu lachen und sie anzunehmen.

Einen großen Beitrag leistet dazu auch der brillante Counterpart Martins. Der mittlerweile verstorbene John Candy spielt den nervigen, penetranten Reisegenossen Dug Griffith, den Page wider Willen erträgt. Sie streiten sich, verfluchen sich, hassen sich – und stehen die Herausforderungen, die ihnen das Schicksal in diesen zwei Tagen entgegenwirft, doch gemeinsam durch.

Auch Candys Rolle lehrt uns für dieses Jahr eine wichtige Lektion: Schwierigkeiten wie Lockdowns, Ängste und Ungewissheiten können wir am besten gemeinsam überwinden – auch wenn man sich zwischenzeitlich gehörig auf die Nerven geht.

Zudem erinnert der fröhliche, aufgedrehte Verkäufer für Duschvorhangringe an den Charakter von Weihnachten – auch wenn der Film zu Thanksgiving spielt. Denn als sich Page und Griffith verabschieden, interpretiert der Werbefachmann verstecke Kommentare seines Reisegenossen. Er geht zurück zum Bahnhof und findet Griffith alleine und traurig vor. Seine geliebte Frau, von der er nie aufgehört hat zu erzählen, ist längst verstorben. Der lustige Entertainer ist in Wirklichkeit einsam und verloren. Page lädt ihn zum Fest nach Hause ein.

Es mag äußerlich so wirken, als würden manche Menschen diese Corona-Krise ohne Weiteres wegstecken, aber die vergangenen Monate belasten uns alle. Gerade an Weihnachten sollten wir uns daher um unsere Nächsten kümmern und nachfragen. Denn Zeit, Geborgenheit und Liebe sind der Charakter der Weihnacht – Corona hin oder her.