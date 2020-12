Wolken und Regen am zweiten Adventwochenende in Niedersachsen

Das Wochenende beginnt in Niedersachsen und Bremen mit einem Mix aus dichten Wolken und Regen. Im Bergland wird am Sonnabend zudem Schnee erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Maximal drei bis 5 Grad

Die Höchsttemperatur in Hannover beträgt voraussichtlich fünf Grad. Auch der Sonntag bleibt bedeckt mit etwas Regen, an der Nordsee wird es mäßig bis schwach windig, so die Prognose. Die Höchsttemperatur in Bremen liegt nach DWD-Angaben bei drei Grad. In der Nacht auf Montag besteht Glättegefahr im Bergland.