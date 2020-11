Das sagen Amerikaner im Braunschweiger Land zur Wahl

Nein, für Politik interessiert sich er sich eigentlich nicht, aber trotzdem läuft der Fernseher im Wohnzimmer mit Wahlberichterstattung. Richard Peter Machel aus Groß Ilsede sagt unserer Zeitung zur Wahl: „Vielleicht wird es eine Woche dauern, bis das Ergebnis feststeht, vielleicht auch zwei Wochen – aber egal: Am Ende wird Trump unser Präsident bleiben.“ Und dazu schwenkt der 53-Jährige seine Trump-Mütze. Warum ist er für Trump? „In den 80er Jahren habe ich mal mit Trump in seinem Casino in Atlantic-City Skat gespielt.“

Richard Peter Mache istl US-Amerikaner und wohnt in Groß Ilsede. Foto: Harald Meyer

Auch das Ausland zählt bei den Swing-States Viele sind weniger euphorisch, was das knappe Rennen in den USA angeht. „Ist das eine rhetorische Frage?“, wundert sich etwa Birgit Heckel aus Salzgitter über die Frage, wen sie als Sieger sehen möchte. „Ich wünsche mir Biden. 230.000 Corona-Tote, die Mauer zu Mexiko – das geht gar nicht.“ Heckels Wahlbezirk liegt in North Carolina. Das ist ein Swing-State. „Das erste Mal seit langer Zeit habe ich gewählt“, sagt sie. Laut Bundeszentrale für politische Bildung leben 6,7 Millionen wahlberechtigte Amerikaner außerhalb der Vereinigten Staaten. In diesem Jahr können Briefwählerinnen und -wähler wie Birgit Heckel das Zünglein durchaus an der Waage sein: Bis Redaktionsschluss war North Carolina zwischen Republikanern und Demokraten unentschieden. Nicht jeder stimmt der Politik der Demokraten zu Maggie Milton aus Salzgitter vertraut den Demokraten nicht. „Trump ist zwar nicht der sympathischste Kandidat, aber er ist für mich der bessere. Durch Obama sind zum Beispiel die Krankenversicherungen für viele wesentlich teurer geworden. Trump wollte vieles von diesen Reformen rückgängig machen.“ Maggie Milton wünscht sich, dass er in einer möglichen zweiten Amtszeit an diesen Zielen weiterarbeiten kann. Enttäuschung über Trumps Verhalten Der US-Amerikaner Lawrence Guntner aus Wolfsburg hat an der Technischen Universität Braunschweig Anglistik gelehrt. Er ist unzufrieden mit dem diplomatischen Gebaren des republikanischen Präsidenten Donald Trump und wünscht sich keine zweite Amtszeit: „Amerika würde Trump überstehen, die Welt wohl nicht. Er verweigert jede Kooperation mit den politischen Freunden in Europa.“ Dina Führmann fieberte schon 2016 bei der US-Wahl. Foto: Archiv / Katharina Pahl Dina Führmann aus Meerdorf bei Peine lebt seit 1989 in Deutschland. Sie hat Joe Biden gewählt. Zu Trumps Ankündigung, vor das Oberste Gericht zu ziehen sagt sie: „Er kann nicht 100 Millionen Leute wählen lassen und sie dann hinhalten – das geht nicht.“ Ihr Wunsch: „Dass Biden gewinnt, natürlich – und dass er jetzt durchhält.“ Noch ist Dina Führmann zuversichtlich, dass alles gut wird. Sie hat aber auch Angst: „Ich lese zurzeit viel amerikanische Geschichte. In Amerika ist die Situation jetzt wie vor dem Bürgerkrieg damals.“ Troy Tomlin, Trainer der Braunschweiger Lions, zeigt sich ebenfalls beunruhigt: „Es ist eine stressige Zeit. Für mich wäre Biden der Richtige. Trump sagt voreilig, er habe die Wahl gewonnen. Das geht in einer Demokratie nicht.“ „Erschüttert“ ist auch Christopher Graffam aus Bortfeld bei Peine. „Was Trump macht, ist schrecklich.“ Er hat Familie in den USA. „Meine Cousine in Nevada war glühende Trump-Anhängerin. Aber sie ist schon bald umgeschwenkt und hat Biden gewählt, wie auch ihr Bruder“, berichtet er. Lesen Sie mehr: Verfolgen Sie hier die neusten Entwicklungen in der Präsidentschaftswahl in den USA