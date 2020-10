Das Sommersemester ging, Corona blieb. Was erwartet die Studenten der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel in ihrem Wintersemester, das an diesem Montag startete? Das Lernen in voll besetzten Hörsälen ist weiter tabu.

13.000 Studenten in Wolfenbüttel, Wolfsburg, Salzgitter und Suderburg

Stattdessen wird es für die 13.000 Studenten, die sich über die vier Standorte Wolfenbüttel, Wolfsburg, Salzgitter und Suderburg verteilen, eine Mischform aus Präsenz-Formaten und Online-Betrieb geben. Das machten Ostfalia-Präsidentin und Professorin Rosemarie Karger sowie die Vizepräsidenten Volker Küch (Personal und Finanzen) und Professorin Susanne Stobbe (Lehre, Studium und Weiterbildung) im Gespräch deutlich.

Ostfalia-Vizepräsident Volker Küch zeigt, wie sich Studenten per QR-Code in den Lehr-Räumen der Ostfalia mit ihren Daten registrieren, um die Nachverfolgung bei einem Corona-Verdachtsfall zu gewährleisten. Foto: Jörg Kleinert

Eins ist klar: Corona gibt an der Ostfalia auch in den kommenden Monaten die Regeln vor. Das Konzept der Hochschule sieht neben der Weiterführung der digitalen Lehre auch Praktika, Seminare und Laborarbeit im Live-Betrieb vor. „Wir werden etwa 15 bis 20 Prozent der Veranstaltungen in Präsenz haben“, kündigt Susanne Stobbe an. Mehr geht nicht – auch, weil die räumlichen Möglichkeiten in den 80 Gebäuden der vier Ostfalia-Standorte begrenzt sind.

Die meisten Präsenzveranstaltungen gibt es für Erstsemester

Vorrang sollen die aktuellen Erstsemester haben. Auch jene Erstsemester, die wegen Corona im vergangenen Sommersemester nahezu keinen Fuß in ein Hochschulgebäude gesetzt hatten. Für sie wolle man möglichst viele Präsenz-Formate schaffen, verdeutlicht Susanne Stobbe, Denn: Es geht um das gegenseitige Kennenlernen. Wie sonst, wenn nicht vor Ort, sollen sich Erstsemester mit ihren Kommilitonen „beschnuppern“, wie sonst sollen sie sich zu Lerngruppen zusammenfinden? Für Präsidentin Rosemarie Karger ist die Präsenz-Rückkehr der „Erstis“ auch aus anderem Grund wichtig: „Sie sollen ein Gefühl für die Hochschule bekommen, den Kontakt zu den Professoren knüpfen und die Gelegenheiten haben, sich zu vernetzen.“

Doch wie dokumentieren die Hochschule, welcher Student sich für eine etwaige Nachverfolgung wann in welcher Hochschul-Veranstaltung befindet? „Die Räume sind mit QR-Codes ausgestattet“, sagt Vizepräsident Küch. „Unser Rechenzentrum hat ein eigenes System aufgelegt. Man scannt mit seinem Handy den QR-Code ein und ist im jeweiligen Raum registriert. Dafür gibt der Student einmalig seine Daten an.“

Ostfalia kaufte neue Video- oder Konferenzsysteme

Eins wird deutlich: Corona kostet! Die Umstellung auf digitale Angebote und der Ausbau der dafür benötigten technischen Infrastruktur sei an der Hochschule in den vergangenen Monaten zwar erfolgreich verlaufen, erzählt Küch, Corona-Schutz-Beauftragter der Ostfalia. Doch die Hochschule musste tief in die Tasche greifen. „Für die Ostfalia waren das insgesamt 450.000 Euro Mehrkosten“, so Küch. „Wir mussten technisch aufrüsten, weil wir zum Beispiel Video- oder Konferenzsysteme nicht im benötigten Umfang hatten. Allein 300.000 Euro sind in die technische Ausrüstung geflossen.“ Für das Wintersemester kommen, so Küch weiter, noch einmal 300.000 Euro für Investitionen dazu, „damit die Technik stabil funktioniert“. Immerhin: Das Land habe für Sofortmaßnahmen in der Digitalisierung 330.000 Euro bereitgestellt.

Zum aktuellen Wintersemester starten 2.210 Erstsemesterstudierende an der Ostfalia Hochschule. Am Campus Wolfenbüttel haben sich 950 neue Studierende für ein Studium eingeschrieben, am Campus Wolfsburg sind es 510, am Campus Suderburg 230 und am Campus Salzgitter 520.