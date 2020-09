„Die Arbeit macht Spaß“: Andrea Werthmann kümmert sich täglich um die aktuell 18 Tomatensorten auf dem Areal des Familienbetriebes Gemüsebau Werthmann in Vechelde-Liedingen.

In Liedingen gibt es bunte Tomatenvielfalt zu entdecken

Black Cherry, Haubners Vollendung, Indigo Rose: Allein diese drei Namen zeigen, wie vielfältig die Welt der Tomaten ist. Mehr als 10.000 Sorten der Gemüsefrucht gibt es dem Vernehmen nach weltweit – 18 davon sind derzeit bei Gemüsebau Werthmann im Vechelder Ortsteil Liedingen zu finden.

Seit Anfang der 1990er Jahre ist der von zahlreichen Feldern umgebene Familienbetrieb hier zu finden. Die Werthmanns bewirtschaften insgesamt 2,5 Hektar, ein Teil davon – genauer vier Folien-Gewächshäuser – sind Tomaten-Revier. „Von der Aussaat im Frühjahr bis zum schlussendlichen Verkauf machen wir alles selbst“, erklärt Andrea Werthmann.

„Tomaten sind pflegeintensiv“ – und werden seit 2007 auch direkt vor Ort in Liedingen verkauft

Andrea Werthmann in ihrem Vor-Ort-Verkaufsstand. Hier gibt es neben Tomaten unter anderem auch Kartoffeln und regionales Saisongemüse. Foto: Marius Klingemann

Die ausgebildete Gärtnerin kümmert sich täglich um die Tomaten: Außer der Bewässerung muss auch die Temperatur in den Gewächshausern („optimal sind 25 bis 30 Grad“) stimmen, dazu überschüssige Triebe an den teils über zwei Meter hohen Pflanzen gestutzt werden. „Tomaten sind pflegeintensiv, aber die Arbeit macht Spaß und man kann sich auch mal ausprobieren“, sagt Werthmann.

Ihr Ehemann, Landwirt Volker, verkauft – neben vielen weiteren Vor-Ort-Erzeugnissen – viermal in der Woche Tomaten und Tomatenpflanzen auf Märkten in Vechelde und Braunschweig. Seit 2007 gibt es direkt auf dem Gemüsebau-Areal, wo auch die Söhne Tobias und Oliver sowie zwei festangestellte Mitarbeiterinnen beschäftigt sind, ebenfalls einen Verkaufsstand. Hier bietet Andrea Werthmann unter anderem verschiedenste Tomatensorten an: „Es kommen jährlich auch immer wieder neue dazu.“

Andrea Werthmann kümmert sich um 18 Tomatensorten: Unterschiede in Färbung, Größe, und Geschmack

Was bei Betrachtung auffällt, sind die verschiedenen Ausprägungen. Längst nicht alle Sorten, die die 49-Jährige parat hat, entsprechen dem knallroten Klischee, welches etwa Cocktailtomaten erfüllen. In Liedingen lassen sich unterschiedlichste Färbungen, Geschmacksausprägungen (von süßlich bis eher säuerlich) und auch Größenordnungen entdecken. Werthmann zeigt uns ein Beispiel mit dem schönen Namen Ochsenherz, das den (Verkaufs-)Klassiker Cocktailtomate größentechnisch um ein Vielfaches überragt.

Im Größenvergleich: Eine Tomate der Sorte Ochsenherz (links) und die „klassische“ Cocktailtomate. Foto: Marius Klingemann

„Von Ende Juni bis in den Oktober hinein“ läuft die Tomaten-Verkaufssaison im Normalfall. Ansonsten gibt es bei Gemüsebau Werthmann, ebenfalls alles aus Eigenanbau beziehungsweise -pflanzung, etwa Kartoffeln, regionales Saisongemüse oder auch Schnittblumen zu kaufen. „Wir haben Kunden, die extra aus Braunschweig herkommen“, erzählt Andrea Werthmann. „Ich denke, sie schätzen auch das ruhig-idyllische Einkaufserlebnis bei uns.“

