Arnd Peiffer sammelt Spenden für BraWo-Aufforstungsprojekt im Harz

Braunschweig. Der in Wolfenbüttel geborene Biathlon-Star übernimmt die Schirmherrschaft für das Projekt „United Kids Foundations Wald“ der Volksbank BraWo.

Er ist mehrfacher Weltmeister, holte einmal Olympia-Gold und wurde sechs Mal zu „Niedersachsens Sportler des Jahres“ gewählt: Biathlet Arnd Peiffer. Der gebürtige Wolfenbütteler, der seine Kindheit und Jugend in Clausthal-Zellerfeld im Harz verbrachte, ist neuer Schirmherr des Projekts „United Kids Foundations Wald“. Wie die Volksbank BraWo mitteilt, werden dabei im Rahmen des Kindernetzwerks zerstörte Waldflächen der Niedersächsischen Landesforsten im Harz aufgeforstet und damit der Wald mit seinen vielfältigen Funktionen langfristig erhalten.

Peiffer: Erschütternd, was in den Wäldern passiert

Zu seiner Motivation, die Schirmherrschaft zu übernehmen, wird Peiffer in der BraWo-Mitteilung wie folgt zitiert: „Als Sohn einer alten Försterfamilie begleiten mich die Pflanzung, die Pflege und die Ernte von Bäumen bereits seit frühester Kindheit. Was im Moment in den Wäldern passiert, ist erschütternd. Um ihre vielfältigen Funktionen für den Klimaschutz, den Erhalt der Biodiversität, den Wasserschutz sowie Erholung und Gesundheit der Menschen weiterhin zu erfüllen, müssen die geschädigten Wälder möglichst schnell wieder aufgeforstet werden. Dafür setze ich mich ein.“

Der 33-Jährige lebt mittlerweile in der Nähe von München und trainiert in der Wintersport-Hochburg Oberhof, ist aber regelmäßig zu Besuch in der Heimat. Er sei besorgt über den Zustand des Harzer Baumbestands und wolle aktiv etwas für dessen Erhalt tun.

BraWo: Für jede 5-Euro-Spende ein neuer Baum

Der Startschuss für die Pflanzung des neuen Mischwalds soll laut Mitteilung im Frühjahr 2021 erfolgen. Spenden nimmt die „United Kids Foundation“ unter www.ukf-wald.de entgegen. Pro fünf Euro soll demnach ein Baum gepflanzt.

