Verkehrschaos zwischen der Autobahn 391 und Meine

Ein Notarzteinsatz in einem Zug in Meine führte am Donnerstagnachmittag zu Verkehrschaos zwischen der A391 und Meine.

Anderthalb Stunden lang stand am Donnerstagnachmittag der Verkehr zwischen der Autobahn 391 und Meine. Auslöser war ein medizinischer Notfall, der in einem Zug mit Fahrtrichtung Gifhorn in Meine versorgt werden musste. Dazu waren der Rettungsdienst in Meine und der Notarzt in Gifhorn nach Angaben der Feuerwehr Gifhorn um 15.20 Uhr gerufen worden.

Der Zug konnte den Bahnhof Meine nicht verlassen, der Verkehr auf der B 4 stand still

Weil der Zug den Bahnhof Meine nicht verlassen konnte, blieben automatisch die Schranken über die B 4 geschlossen, der Verkehr in Richtung Gifhorn stand still. Auch ein herbeigerufener Techniker habe die Schranken laut Polizei Gifhorn nicht öffnen können. In der Gegenrichtung sei es zu deutlich weniger Behinderungen gekommen, weil die Fahrzeuge dort auf andere Straßen hätten ausweichen können.

Um 17 Uhr setzte der Zug seine Fahrt Richtung Gifhorn fort

Um 17 Uhr setzte der Zug seine Fahrt fort, die Schranken öffneten sich. Die Reanimation blieb laut Polizei Gifhorn erfolglos, die Person sei gestorben.

abi