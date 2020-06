A2-Baustelle bei Magdeburg – ADAC lobt Umsetzung

Rund zweieinhalb Wochen nachdem auf der Autobahn 2 bei Magdeburg eine große Baustelle eingerichtet worden ist, hat der ADAC deren Umsetzung gelobt. Man habe sich die Situation angesehen und festgestellt: „Die Straßenbaubehörde hat da an vieles gedacht“, sagte eine ADAC-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Positiv hob der Club etwa gut eingerichtete Nothaltebuchten hervor, die im Zweifel schnell angefahren werden könnten.

Stau auf A2 nur bei Baustellen-Einrichtung und Unfall

„Bei der Einrichtung, das ist aber auch ganz normal, gab es erstmal längere Staus“, so die Sprecherin. Zwar habe es am zweiten Tag nach Pfingsten einen Lkw-Unfall und dadurch lange Staus gegeben. Das sei glücklicherweise bislang jedoch der einzige größere Fall gewesen. Der ADAC betonte, wie wichtig in einer solchen Situation das Reißverschlussverfahren sei und die vorhandenen Spuren so lange wie möglich genutzt werden.

Zudem sei die Verkehrslage momentan coronabedingt noch relativ ruhig. Wenn jedoch wieder Schulferien seien, könne der Verkehr vor allem an den Wochenenden deutlich zunehmen. Der ADAC empfiehlt zudem, grundsätzlich nicht von der Autobahn abzufahren. „Das geht in der Regel schneller“, sagte die Sprecherin. Ausnahmen seien Extremfälle wie eine Vollsperrung.

Bauarbeiten auf Fahrbahn und A2-Brücke

Seit Pfingsten gibt es auf der A2 bei Magdeburg umfangreiche Bauarbeiten an der Fahrbahn in Richtung Hannover sowie an einer nahe gelegenen Elbe-Brücke. Der Verkehr in Richtung Hannover wird in dieser Zeit auf die Richtung Berlin umgeleitet. Die Baustelle erstreckt sich über insgesamt 12 Kilometer.