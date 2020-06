Unwetterwarnung in der Region Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag in unserer Region teilweise vor starken Unwettern (Symbolbild).

Region. In Peine rief der Deutsche Wetterdienst am Dienstagnachmittag Warnstufe 3 aus. Auch in den restlichen Teilen der Region können Unwetter auftreten.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern in der Region

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag in unserer Region teilweise vor starken Unwettern. Im Landkreis Peine hat der DWD am Nachmittag bereits Warnstufe 3 ausgerufen. Es können demnach schwere Gewitter mit heftigem Starkregen auftreten. Außerdem warnt der DWD vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h und Hagel. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt werden.

Deutscher Wetterdienst warnt vor starken Gewittern

In Braunschweig, Wolfsburg, Gifhorn, Salzgitter und Wolfenbüttel unserer Region gilt am Dienstagnachmittag noch Warnstufe 2. Laut DWD können starke Gewitter in Verbindung mit Starkregen und Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h auftreten.

Unwetter richtete in der Region Braunschweig am Wochenende Schäden an

Erst am Wochenende hatte ein Unwetter die Region um Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie den Harz heimgesucht und teilweise schwere Schäden verursacht.