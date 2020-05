Das Goldene Herz: 14.000 Euro Soforthilfe für Frauenhäuser

Viele Kinder stehen derzeit beim Spaziergang vor einem gesperrten Spielplatz. Besonders Kinder in Frauenhäusern benötigen aber eine Abwechslung vom Alltag, um ihre Sorgen vergessen zu können. (Symbolbild)

Braunschweig. Mehr als 200.000 Euro haben unsere Leser bereits gespendet. Sieben Frauenhäusern, die sich in der Krise besonders engagieren, wird damit geholfen.

In vielen Bereichen ist das soziale Leben seit einigen Wochen aufgrund der Corona-Krise zum Erliegen gekommen. Besuche von Freunden und Verwandten bleiben aus, Kinder müssen beschäftigt werden. Besonders angespannt ist derzeit die Situation in Frauenhäusern.

„Teilweise haben wir 22 Kinder – vom Säugling bis zur 16-Jährigen – in unserem Haus“, sagt Astrid Sutor, Leiterin des AWO-Frauenhauses in Braunschweig. „Die Situation ist sehr angespannt. Normalerweise können Mütter und Kinder auf Spielplätze in der Nähe. Aber da dieses Angebot derzeit auch wegfällt, sind wir wirklich auf die Angebote im Haus und Garten angewiesen.“ Gesellschaftsspiele und Spielgeräte stehen unter Dauerbelastung und sind für die Kinder die einzige Ablenkung. „Mit der Spende vom Goldenen Herz, können wir hier richtig etwas für die Kinder tun“, betont Sutor.

Jeweils 2000 Euro erhalten die Frauenhäuser der Region

Über 200.000 Euro wurden bereits von unseren Lesern für die Sonderaktion „Das Goldene Herz – Helfen Sie den Helfern“ gespendet. Jeweils 2000 Euro Soforthilfe erhalten jetzt die Frauenhäuser in Helmstedt, Gifhorn, Wolfenbüttel, Peine, Wolfsburg, Braunschweig und Salzgitter.

Die Frauenhäuser tun bereits alles im Bereich des Möglichen, um den Kindern eine Ablenkung zu verschaffen. Denn für sie ist es eine doppelte Belastung erklärt Sutor: „Sie können ihre Freunde aufgrund der Krise nicht mehr sehen und befinden sich gleichzeitig noch in einer komplett neuen Umgebung – das ist für viele nicht einfach.“

Nachbarn und Freunde können in dieser Krise eine große Hilfe sein

Zudem lebten sie auf sehr engem Raum im Frauenhaus zusammen. Denn voll sei es immer, bestätigt Sutor. „Wir erwarten die große Welle an Anfragen aber erst noch.“ Derzeit hätten die Frauen einfach noch keine Möglichkeit, sich bei den Hilfsangeboten zu melden. „Da die Männer gerade auch zu Hause sind, wird es für die Frauen besonders schwierig, sich unbemerkt Hilfe zu suchen“, erklärt die Leiterin des Frauenhauses. Sie appelliert daher besonders an Nachbarn und Freunde, aufmerksam zu sein und im Zweifelsfall Hilfe zu holen. „Lieber einmal zu viel bei der Polizei oder im Frauenhaus anrufen, als einmal zu wenig“, sagt Sutor.

Vorbereitet ist das Frauenhaus in Braunschweig auf den möglichen Ansturm schon jetzt. Eine zusätzliche Wohnung wurde vorbereitet. „Aber auch hier fehlt noch die Ausrüstung für die Kinder – Spielsachen und vielleicht auch Spielmöglichkeiten für draußen wären schön“, so Sutor.

Außenbereich für Kinder soll in vielen Frauenhäusern gestaltet werden

Ähnlich sieht die Situation auch in Salzgitter aus. „Die Spende ist toll, weil wir damit unseren Außenbereich gestalten können“, betont Andrea Meyer, Einrichtungsleitung im Frauenhaus Salzgitter. Gerade jetzt, wo die Kinder nicht mehr auf öffentliche Spielplätze gehen können ist es „toll, dass wir nun die Möglichkeit haben, auch im Garten des Frauenhauses etwas anbieten zu können.“

Und auch das Frauenhaus in Peine schließt sich hier an. Neue Spielgeräte für den Außenbereich sind geplant, um den Kindern gerade in dieser Krise eine Abwechslung zu verschaffen.

In allen Frauenhäusern ist die Freude groß

Heide Kruse, Sozialarbeiterin im Frauenhaus Wolfsburg: „Gerade jetzt wäre ein Spielhaus im Außenbereich für unsere Kinder einfach nur toll.“

Andrea Reinhardt-Ziola, Leiterin des AWO-Frauenschutzhauses Wolfenbüttel: „Während der Krise etwas Neues für die Kinder anschaffen zu können, ist einfach nur schön.“

Miriam Fetter, sozialpädagogische Mitarbeiterin im Frauenhaus Gifhorn: „Mit der Spende können wir unsere Kinderangebote aufstocken und damit etwas Gutes tun.“

Katrin Bona, Hausleitung des Frauenhauses in Helmstedt: „Es vergeht kein Tag ohne eine Anfrage, jetzt können wir unsere Angebote aufstocken.“

So können Sie mit Ihren Spenden helfen

Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:





IBAN:

DE53 2505 0000 0000 3006 16

(BIC: NOLADE2HXXX)

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 200 Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.