Deshalb ist der Landwirtschafts-Simulator 2019 so beliebt

Drillen, spritzen, ernten – und Tausende schauen zu. Der Landwirtschafts-Simulator macht es möglich. Auf der Plattform Twitch, die Spiele in Echtzeit überträgt, zieht das Spiel jeden Abend Zuschauer an. Über 400.000 Menschen folgen dem Bauern-Simulator auf der Plattform. Die 2019-Version des Landwirtschafts-Simulators hat sich laut Entwicklerstudio Giants in den ersten zehn Tagen nach Veröffentlichung im Jahr 2018 über eine Million mal verkauft. Mittlerweile sind schon mehr als zwei Millionen Exemplare über den Ladentisch gegangen. Was macht den Reiz des Spiels aus? Unsere Autorin hat das virtuelle Landleben getestet.

Der Landwirtschafts-Simulator 2019 im Test: Heimatgefühle kommen auf

Die Knöpfe und Hebel sind im echten Leben an der gleichen Stelle. Die Maschinenhersteller stellen die 3D-Modelle zur Verfügung. Foto: Screenshot

Mein Erstaunen über die Spieldynamik beginnt schon beim Tutorial auf der Xbox One. Bei der Erklärung für den Ackerbau muss ich laut auflachen, als ich virtuell in den New-Holland-Trecker einsteige. Auf meinem elterlichen Bauernhof steht fast der gleiche Trecker – meine virtuelle Figur steigt in den blauen 3D-Traktor ein und das vertraute Motorengeräusch beim Anlassen ertönt. Es ist fast so, als wäre ich zuhause im Landkreis Helmstedt und nicht in der Stadt Braunschweig auf dem Sofa. Lasse ich einen alten Fiat-Trecker mit laufendem Motor stehen, fängt das Fahrzeug nach einiger Zeit an zu zischen – um Druckluft abzulassen. Originalgetreu dreht sich dabei der Motorlüfter.

Das Spiel setzt auf Realismus – die Landmaschinenhersteller helfen

Schon ab den ersten Spielminuten wird klar, warum sich das Spiel abhebt. Der Blick in die Kabine eines New-Holland-Treckers enthüllt die Details in dem Spiel: Jeder Hebel, jeder Knopf ist da, wo er im echten Leben auch wäre. Sogar die Anzeige über dem Tacho, ob man vorwärts oder rückwärts fährt, schaltet entsprechend um. „Die Hersteller überlassen uns ihre CAD-Dateien“, sagte Lars Malcharek, Community-Manager bei dem Spieleentwickler Giants, unserer Zeitung auf der landwirtschaftlichen Fachmesse Agritechnica. Das heißt, dass die 3D-Modelle direkt vom digitalen Reißbrett der Treckerhersteller in den Spieldateien landen.

Die Arbeitsschritte sind vereinfacht

Bevor Spieler grubbern können, muss das Arbeitsgerät erst angehängt werden. Foto: Screenshot

Ich fange erstmal mit der Rapsaussaat, dem sogenannten Drillen, an. Die Steuerung ist in den ersten zehn Minuten schwierig, doch sobald man die Geräte und deren Funktionsweise verstanden hat, gewöhnt man sich schnell. Zum Glück ist das Spielprinzip trotz der zahlreichen detailreichen Knöpfe, Displays und Hebel an den 3D-Modellen vereinfacht – im Gegensatz zur echten Welt müssen keine Drehzahlen eingestellt werden und Grubber-Zinken brechen nicht ab.

Der Landwirtschafts-Simulator als Multiplayerspiel und Stream-Liebling

Ich habe mich mittlerweile an die Steuerung gewöhnt, alle Tutorials gespielt… und jetzt? Aufgaben gibt es in dem Spiel nicht. Wird das nicht langweilig? Nein, findet YouTuber und Twitch-Streamer Alexander Klitzsch.

Gamer hat über 550 Spielstunden auf dem 3D-Trecker verbracht

„In erster Linie hat es für mich so einen charmanten, fast etwas virtuell romantischen Modellbaucharakter“, sagt er. Über die Jahre hat er über 550 Spielstunden in den verschiedenen Jahrgängen des Landwirtschafts-Simulators absolviert – im echten Leben hat er keinen landwirtschaftlichen Hintergrund. Trotzdem zieht das Spiel ihn in den Bann.

YouTuber „MarktTen Gaming“ laden Videos von ihren virtuellen Farmen hoch

„Gerade neue Karten zu erkunden oder selber etwas um- oder aufzubauen, hat etwas davon, wenn man früher mit dem Vater zu Weihnachten zusammen das ,Zugbrett’ aufgebaut hat – die vielen kleinen Details, die dann zusammen ein in sich geschlossenen bespielbar gemütlichen Mikrokosmos ergeben. Eine kleine Welt, in der ich mir Geschichten ausdenken kann, den Stress und die Probleme so dosieren kann, wie ich es möchte und mich mit den Leuten umgeben kann, die das genau so sehen“, beschreibt Klitzsch den Reiz an dem Multiplayer-Modus. Klitzsch ist Teil der Gruppe „MarktTen Gaming“, die auf Twitch und YouTube Videos des Spiels in Echtzeit übertragen beziehungsweise hochladen.

MarktTen Gaming analysiert Neues im Landwirtschafts-Simulator

Der Landwirtschafts-Simulator lässt sich beliebig modden, also erweitern

„Meine aktuelle Lieblingsmap ist die ,Hof Bergmann’, da mir die Mikro-Produktionen sehr viel Spaß machen und wir diese noch lange nicht ausgereizt haben, wie zum Beispiel die Fleisch-, Käse-, Butter- oder Brot-Produktion“, schildert er. Wenn es eine landwirtschaftliche Tätigkeit im Original-Spiel nicht gibt, kann man von Hobby-Spielern erstellte Modifikationen den Spieldateien hinzufügen. Mit den neuen Inhalten lässt sich eine vielfältige Welt erstellen. „Wie stressig das Ganze dann wird, kann man mit der Geschwindigkeit festlegen. Wenn man in Echtzeit spielt, hat man auch eher mal die Gelegenheit, zwischendurch was anderes zu machen – wie zum Beispiel ein kleines Rennen oder neue Maschinen testen.“

Twitch- und YouTube-Streams erhalten Freundschaften, erklärt der Spieler

Spieler sind zwar gezwungen, ein Karo-Hemd zu tragen, aber das Geschlecht und Accessoires sind frei wählbar. Foto: Screenshot

Wenn Alexander Klitzsch von „wir“ spricht, dann meint er seine Spielpartner – seinen Bruder Lukas und den gemeinsamen Freund Josef. Klitzsch wohnt in Frankfurt, über das Onlinegaming kann er zumindest einen Teil seiner Freizeit mit den beiden Vogtländern verbringen und die Distanz überbrücken. „Wir streamen mindestens einmal die Woche“, sagt er. Im Durchschnitt haben er und seine virtuellen Bauern-Kollegen zwölf Zuschauer – das sei für die Größe seines Kanals auch angemessen. Er hat keine großen Pläne für seine Streaming-Karriere: „Die Interaktion mit Zuschauern ist eine der Sachen, die mir am meisten Spaß macht. Deswegen streamen wir. Egal, ob für 10 oder für 100.“

Es gibt professionelle Landwirtschafts-Simulator-Spieler

Dieser Bericht ist Teil der Landwirtschaftsserie der Braunschweiger Zeitung.