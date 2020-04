Ihre Zeitung wünscht frohe Ostern

Braunschweig. Gerade in Corona-Zeiten ist Freundlichkeit wichtiger denn je. Mit den Bildern aus unserem Malwettbewerb wünschen wir, Ihre Redaktion, frohe Ostern.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dieses Osterfest ist anders als jedes andere. Wie nie zuvor in Friedenszeiten wird unser aller Leben durch die Krise bestimmt. Dem Ziel der Abwehr der schlimmsten Folgen der Corona-Pandemie muss sich jeder und jedes unterordnen.

Nichts daran ist leicht. Viele Mitmenschen haben Angst, wir alle leiden unter der Beschränkung der Kontakte. Die wirtschaftlichen Folgen wiegen schwer. Und dennoch glauben wir, dass wir Ihnen frohe Ostern wünschen dürfen, vielleicht sogar mehr denn je.

Die Erfahrung der vergangenen Wochen lehrt, dass unsere Gesellschaft zu einer großen solidarischen Leistung fähig ist. Disziplin, Unterstützung durch den Staat und sehr, sehr viele private Initiativen, verantwortliches Handeln von Unternehmern, Betriebsräten und Gewerkschaften, vielfältige Aktionen von Kirchen, Stiftungen, Vereinen und Verbänden – das alles zeigt Gemeinsamkeit in der Krise. Vielleicht können wir in diesem ganz anderen Ostern eine Chance sehen. Warum senden wir nicht ganz bewusst Zeichen der Zuneigung an Menschen, die uns wichtig sind? Internet und Telefon übertragen mehr als nur Töne und Bilder.

Solche Zeichen der Freundlichkeit sind auch die Bilder aus unserer Oster-Malaktion. Ein besonders schönes sehen Sie hier: Nelli Faber aus Vechelde, 9 Jahre alt, hat es gemalt. Wir sind überwältigt von der Resonanz. Die restlichen Bilder finden Sie unten in diesem Artikel. Nehmen Sie den österlichen Sonnenschein mit in ihre Feiertage.

Ein Versprechen wollen wir erneuern: Ihre Zeitung ist für Sie da, in der Krise und danach. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles erdenklich Gute – passen Sie auf sich auf!

Ihre Claas Schmedtje, Geschäftsführer und Armin Maus, Chefredakteur

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Die Osterhasen sind mit dem Bemalen der Eier fertig und schauen nun den Schmetterlingen zu. Foto: Linn Fricke, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase, der Ostereier versteckt. Die Schmetterlinge fliegen über die Gärten und suchen die besten Verstecke für die Ostereier. Der Regenbogen ist das Zeichen, dass die Kinder bald suchen dürfen. Foto: Sarah Hadenfeld, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase hoppelt über die Frühlingswiese. Foto: Eva Pollak, 10 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 So viel haben die Osterhasen zu tun, um uns mit ihrer Arbeit glücklich zu machen. Foto: Louisa Marlen Klettke, 9 Jahre.

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Als Mavie von dem Wettbewerb gelesen hat, hat sich sich gleich an die Arbeit gemacht. Foto: Mavie Hirche, 7 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ein fröhlicher Osterhase. Foto: Nele, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase ist ganz früh am morgen aufgestanden, als da noch der Mond und die Sterne sind und versteckt die Eier auf der Wiese für die Kinder. Deswegen brennt auch noch die Laterne. Hinter den Bergen geht aber schon die Sonne auf und die Schmetterlinge fliegen schon los. Weil es ein bisschen regnet, ist dort auch ein Regenbogen. Foto: Amelie

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Es soll zeigen, dass der Frühling ins Land kommt, weil dort so viele Frühlingsblumen und Schmetterlinge sind. Und natürlich auch der Osterhase. Foto: Elsa Fuß, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ich wünsche mir, dass mein Bild die Menschen erfreut und sie sich weniger Sorgen machen müssen. Ich möchte auch damit erreichen, dass alle Menschen mit ihren Familien zusammen an Ostern glücklich sind. Foto: Paula Hausmann, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ich habe einen Osterhasen gemalt, der verteilt für die Kinder schöne bunte Eier. Er versteckt sie hinter einem Busch und in einem Nest auf dem Boden. Es sind schon zwei schöne Blumen gewachsen. Foto: Ole Linder, 8 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Das ist Mama Hase mit ihrem Hasenkind. Sie sitzen vor ihrem Ostereihaus. Das Schäfchen hilft beim Verstecken der Eier, das klappt aber noch nicht so gut!" Foto: Lilja Kroll, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase versteckt bunte Ostereier in einem Garten. Die Vögel, Bienen und Schmetterlinge gucken ihnen dabei zu. Foto: Hannah Seifert

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase mit seinem Körbchen auf dem Rücken, bunte Ostereier, frisch geschlüpfte Küken und Tulpen. Im Hintergrund geht die Sonne auf. Foto: Filippa Stockhammer, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mathilda liebt es Dinge zu verstecken und zu finden, vor allem Süßigkeiten. Da sie sehr gerne malt und bastelt haben wir viele selbstgestaltete Osterdekorationen und Geschenke. Foto: Mathilda Thater, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase mit bunten Eiern, ein Apfelbaum und ein sprechender Baum. Außerdem noch eine Blumenwiese und ein Regenbogen. Foto: Ida Schulz, 4 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ich liebe den Osterhasen. Er versteckt die Schokoladeneier und bringt schönes Wetter. Foto: Sofia Amado Lucas, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase macht gerade Pause, weil er schon so viele Eier verteilt hat. Da muss er die schwere Kiepe einmal absetzen. Foto: Selma Frambach, 10 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase versteckt hinter einem Busch, eine bunte Blumenwiese, ein Regenbogen und ein paar Ostereier. Foto: Mimi Schulz, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase beim Eier verstecken. Normalerweise versteckt er auch immer welche im Kindergarten. Jedoch weiß ich nicht, ob er es dieses Jahr auch tut, da ja keine Kinder da sind. Foto: Emma, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Juhuuu!!! Der Osterhase ist da! Foto: Julie Schmitz, 7 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Regenbogen mit Frühblühern und anderen Blumen, sowie einem Osterei. Foto: Helena Steffens, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase muss ich nach dem Anmalen und Verstecken von so vielen Ostereiern erstmal bei strahlendem Sonnenschein ausruhen... Foto: Johanna, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Zur Osterzeit tragen selbst die Schmetterlinge Hasenohren. Foto: Lea Voigt, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Dieses Bild habe ich für meine Großeltern und Urgroßeltern gemalt, da sie dieses Ostern leider nicht mit uns feiern können, da wir uns wegen Corona momentan nicht sehen können, um sie zu schützen damit sie gesund bleiben! Foto: Leon Brandstätter, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 ...weil bunt einfach schön ist! Foto: Lilli Sofie Scherenhorst, 5 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Dieses Bild habe ich für meine 89-jährige Uroma gemalt, die in einem Seniorenheim lebt und zur Zeit nicht besucht werden darf. Ich habe die Pflegerinnen gebeten, es in ihrem Zimmer aufzuhängen. Foto: Emil Römmeler, 10 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 De Osterhase. Foto: Phil Schwacke, 11 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ich habe einen Hasen gemalt, weil ich Hasen mag und niedlich finde. Mit der Rakete würde ich gerne in das Weltall fliegen und die Welt von weit oben sehen. Ich habe das Osterei mit Diamanten geschmückt, weil ich Glitzer gerne mag Foto: Mayra Gassner, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Hoppelhase Hans verteilt seine Eier. Foto: Lucy Müller, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase bleibt wegen Corona auch im Haus. Die Eier sammeln sich im Haus. Auf dem Dachboden ist eine Eiermaschine. Foto: Alma von König , 6 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ein dickes Ei ... da müssen wir durch .... und freuen uns auf ein Wiedersehen in der Schule. Foto: Layla Dendler, 10 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Oster(ei)s in der Eisdiele im Freien holen wir später nach. Foto: Lara Hauf, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ich hoffe, dass der Osterhase den Menschen wieder neue Hoffnungen bringt. Ich freue mich auf ein Osterfest mit meiner Mama und meinem Papa. Ich denke an meine Oma und meinen Opa und meine Freunde. Foto: Lina, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Viele bunte Ostereiern gemalt und ganz viele Tieren. Der Osterhase möchte allen Kindern viele Ostereier bringen. Foto: Mayla Schmidt, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ein Regenbogenosterei im Blumennest. Foto: Juna Bieschoff, 2 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase trägt dieses Jahr besser auch einen Mundschutz. Foto: Suna Vogt, 11 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Wir bleiben daheim und feiern Ostern mit den Auflagen und Abstand halten so gut es geht. Foto: Oscar Hauf, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Alissa hat den Osterhasen gemalt, und hofft, dass er auch trotz Corona allen Kindern Eier und Schokolade bringen kann. Und sie wünscht allen Familien trotz der aktuellen Situation „Frohe Ostern“. Foto: Alissa Oberneyer, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Malen. Kikeriki. Foto: Noah Souihi, 1 Jahr

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Osterhase. Foto: Anna Yurkova, 9 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Selbst gemalte Ostereier. Foto: Jule Jahn

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Solidarisch mit den Kindern dieser Welt - allen ein schönes Osterfest - auch wenn es 2020 für alle problematisch ist. Foto: Vienne Speer, 10 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ostereier. Foto: Anna Yurkova, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ei. Malen. Foto: Noah Souihi, 1 Jahr

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 EinVogel, der liebe Ostergrüße zu den Omas und Opas bringt, da wir uns ja in diesem Jahr zu Ostern leider nicht besuchen können. Ein kleiner Osterhase versteckt Geschenke und bunte Eier und hat dem Vogel sogar eines ins Nest gelegt. Foto: Mailin Krämer, 6 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Frohe Ostern und wir freuen uns schon auf ein baldiges Wiedersehen in der Schule - dann holen wir alles mit viel Spaß und Zuversicht. Foto: Leonora Ladenthin, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Osterhasen bei der Arbeit. Foto: Maibrit von dem Knesebeck, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ein Osterhase, der auf der Wiese Ostereier versteckt und stellt ein Korb voller Ostereier hin. Im Hintergrund sieht man einen Regenbogen und viele bunte Vögel. Und die Sonne scheint. Foto: Leopold Falk, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Toilettenpapierrollen sind super zum drucken und mit Mamas Unterstützung kann auch ein schöner Osterhase entstehen. Foto: Mariella, 2 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase ist müde vom ganzen Ostereier anmalen und macht Mittagsschlaf. Das Huhn und der Osterhase sind beste Freunde. Foto: Mairaa Rudics, 8 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ostern. Foto: Leonie Rauhut

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Auf meinem Bild seht ihr mich, wie ich an Ostern bunte Eier suche. Der Osterhase hat sie verteilt. Ein Bienenstock mit Biene Maja und Willi sind auch dabei. Das Geschenk ist unter der Sonnenblume versteckt Foto: Pauline, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Auch der Osterhase nimmt Corona ernst. Er hält Abstand und trägt Mundschutz. Foto: Kira Vogt, 11 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Herzliche Ostergrüße! Foto: Hugo Schmidtke, 4 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Amelie hat eine Osterhäsin gemalt und geklebt. Foto: Amelie, 4 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 In jedem Jahr bekommen wir von unseren Enkeln einen Kalender zu Weihnachten geschenkt. Dieses Bild hat Emilie Walder (8J) gemalt. Foto: Emilie Walder, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Marlene wollte ein frühlingshaftes Ei kreieren, welches zur aktuellen Zeit Freude ,Farben und Spaß bringen soll. Der Frühling bringt die Farben um uns zurück und das sollte das Ei wiederspiegeln. Foto: Marlene Krehl, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase darf nicht zu den Menschen gehen. Deshalb hat er sich etwas einfallen lassen und bringt die Ostereier mit einem Fallschirm zu ihnen. Foto: Niklas Minkus, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Herzliche Ostergrüße! Foto: Selma Schmidtke, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Das Bild zeigt den Osterhasen wie er Ostereier bei einem Haus versteckt. Der Hund neben dem Haus ist ein Freund vom Osterhasen der aufpasst, dass kein Kind aus dem Haus kommt und den Osterhasen beim Verstecken der Ostereier erwischt. Foto: Chiara, 6 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase kommt aus dem Osterland mit dem Schiff. Er hat Ostereier dabei und eine gefüllte Schatztruhe mit Osterüberraschungen für die Kinder. Foto: Elias Minkus, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Frohe Ostern! Foto: Lilja Steinhagen

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Wir halten trotz Corona zusammen. Osterhase und Osterküken! Foto: Lea Grützmacher, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase versteckt seine bunten Eier, im, hinter und auf dem Baum. Foto: Luisa Frank

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Herzliche Ostergrüße! Foto: Henri Schmidtke, 7 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ganz viele unterschiedliche Küken, manche schwarz und manche gelb. Die Küken sind ganz dicht zusammen. Foto: Jule, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mein Osterbild. Foto: Leonard Sun, 10 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 "Freundliche Hasen"Die freundlichen Hasen mit Ostereiern und zwei Freundinnen. Diese Freundinnen sind Elisa und ihr beste Freundin. Foto: Elisa Chursin, 4 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Wenn man 'Ostern' hört, denkt man erst mal an Frühling und Blumen. Aber eigentlich kann man Ostern ja überall feiern. Also auch am Nordpol mit Schneeosterhase. Foto: Luise Feldhusen, 12 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Osterhasensternenhimmel. Foto: Leo, 9 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase hat sich Hilfe beim Verstecken der Eier geholt. Hier zum Beispiel die Mäuse. Auch der Frosch nimmt ein Ei entgegen um es auf den Seerosenblättern zu verstecken. Foto: Marie Berking, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ostern. Foto: Victoria Sun, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der wahrscheinlich coolste Osterhase der Welt eilt auf seinem Motorrad, um die Ostereier zu verstecken. Foto: Artem Chursin, 13 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ostern. Foto: Mina, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ein Osterhase schenkt ein Osterei dem Vogel, er hat noch andere Ostereier für die Tiere in Büschen und auf den Bäumen versteckt. Foto: Maia Serdyukova, 10 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mein Osterbild. Foto: Victoria Sun, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase steht mit seinem Rucksack auf der Möhrenwiese und versteckt Eier im Gras und im Kirschbaum. Foto: Jannik Linus Herweg, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ostern ist sooo schön warm! Foto: Charlotte, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase hängt die angemalten Eier an einem Baum auf. Foto: Lasse Denk, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase versteckt die Ostereier auf den Bäumen für Eichhörnchen und in den Büschen für die Schmetterlinge und für die Fische. Foto: Lisa Serdyukova, 8 Jahre.



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Das sind zwei Hasen auf dem grünen Gras. Der eine hat eine Karotte gefunden und der andere trottet hinterher. Foto: Martha Luise Meyke

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Unser Osterbild. Foto: Leonard und Victoria Sun

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 "Glückliche Familie"Elisas ganze Familie ist auf der Suche nach Ostereiern. Foto: Elisa Chursin, 4 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mein Osterbild. Foto: Leonard Sun, 10 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ein Hase beim Eier anmalen. Foto: Finja Denk, 12 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ein Suchbild, auf dem man die Ostereier suchen kann.Julian malte dieses Bild für seine Oma, weil er sie wegen Corona dieses Jahr zu Ostern leider nicht besuchen kann. Foto: Julian Paluthe, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mein Osterbild. Foto: Leona Roggisch, 11 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Schöne Ostern! Foto: Hannah Tiemann

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mein Osterbild. Foto: Isabel Auhage, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Osterwerkstatt: der Osterhase bei der Produktion der bunten Eier, die von den Hennen oben auf dem Balken gelegt werden. Der Osterhase legt die fertigen Eier in seinem Regal ab. Foto: Tjarko Seidel, 10 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Zwei Eichelhäher mit einem bunten Osterei, ein Igel mit einem Apfel, zwei Eichhörnchen mit Ostereiern, ein Schwan mit drei Eiern in einem Teich, ein Fuchs mit einem Ei im Maul, ein Kaninchen vor seinem Bau mit einem Ei, ein Eichhörnchen im Bau und der Osterhase, der sich freut. Foto: Antonia Röpke, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase mit Korb voller Ostereier. Foto: Sophie Gross, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase ist gerade fleißig dabei an Ostersonntag die Eier zu verstecken und möchte nicht entdeckt werden. Ob er das schafft? Foto: Mila Dockhom, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ich möchte, dass Ostern alle glücklich sind. Auf meinem Bild sieht man, dass der Hase gerade Ostereier verteilt und die Biene sich über die blühenden Blumen freut. Sie möchte Nektar sammeln. Das Schaf freut sich über den Duft der Blumen. Foto: Julia Steibl, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ein lächelnder Osterhase. Mit meinen Bildern hoffe ich, allen Kindern und Erwachsenen ein Lächeln zu zaubern und ein Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind. Foto: Palina Wehrmann, 5 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mein Osterbild Foto: Johanna Landvoigt, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ich habe mich und meine Katzen Emely und Jacob gemalt. Außerdem habe ich einen Regenbogen gemalt, weil sich zur Zeit alle nicht sehen können, nicht knuddeln und küssen. Ich freue mich, wenn das wieder geht. Foto: Kendra Scherf, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Jeden Morgen lese ich mit meiner Mama in der schulfreien Zeit die Kindernachrichten der Zeitung. Auf mein Bild habe ich eine Osterhasenstadt gemalt, die Wolken habe ich aus der Zeitung gebastelt Foto: Cara Ilayda Yildiz, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mein Osterbild Foto: Alina Ruppel, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mein Osterbild. Foto: Isabell Landvoigt, 4 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Frohe Ostern! Foto: Melina Köhler, 10 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Da wir zu dieser Zeit eigentlich selbst in den Urlaub gefahren wären und dieser abgesagt wurde, dachte ich, dass wenigstens der Osterhase Urlaub am Meer machen darf. Foto: Lana Rautmann, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Eindrücke aus dem Garten. Foto: Mina Hoffmann, 11 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Eine Idee, was die ganze Familie zu Ostern basteln kann: die Raupe aus den Eierschalen zum Kresse ziehen. Foto: Marie (6) und Lisa (9) Günther

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ein Kücken, das witzige rote Stiefel trägt und durch eine Blumenwiese läuft. Mit meinen Bildern hoffe ich, allen Kindern und Erwachsenen ein Lächeln zu zaubern und ein Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind. Foto: Palina Wehrmann, 5 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase versteckt seine Eier. Leider hat er ein Loch in seiner Kiepe und verliert einige Eier auf seinem Weg! Foto: Lina Frank

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 İch vermisse meine Lehrer meine Schule Oma und Opa und Freunde wünsche frohe Ostern und und das alles wieder gut wird. Foto: Yağmur Mumcu, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase präsentiert stolz seine Ostereier im Korb. Foto: Anton Sundmacher, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Im Wald haben wir Stöcker gesammelt und zu Hause daraus ein Nest gebaut. Hoffentlich legt der Osterhase etwas hinein. Foto: Mara und Matti Link

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Die Osterhasen verstecken ihre Ostereier auf der Frühlingswiese. Foto: Lydia Sundmacher, 10 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase versteckt die Geschenke bei schönem Wetter draußen. Foto: Lisa Föste, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Hase freut sich, weil er die Ostereier verteilen darf. Foto: Sophia Fehn, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ostern. Foto: Vincent Keil, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Wir wünschen allen frohe Ostern, viele Ostereier und bleibt alle gesund. Alles wird wieder gut. Foto: Mira Inac, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Ich habe dieses Bild gemalt, weil ich wieder wie früher gerne mit meiner Familie wieder nach Skandinavien und in die Schweiz fahren möchte. Ich wünsche allen frohe Ostern und das der Osterhase mit dem Schiff überall viele Ostereier verteilt. Foto: Talya Inac, 8 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mein Osterbild Foto: Charlotte Louise Wildschütz, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Kinder, Kinder! Kommt herbei! Suchen wir das Osterei! Foto: Stella Zapart, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mein Osterbild Foto: Melissa Emily Becker, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Das Mädchen trägt einen Osterhasen-Jumpsuit und sucht die Ostereier, die die Osterhasen auf der Wiese versteckt haben. Foto: Tabea Sundmacher, 13 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Machen wir das Beste daraus und bleiben diesmal im nur kleinen Familienkreis daheim. Den Osterhasen lassen wir hinein, bzw. suchen im eigenen Garten was er mitgebracht und versteckt hat. Foto: Milva Gogolin, 7 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase in unsererm Garten beim Eier verstecken Foto: Sophie Dittelbach, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mein Osterbild. Foto: Oliver Keil, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase beim Ostereier verstecken in Oma's Garten. Foto: Hannah Klaus, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Die Häschen verteilen die Ostereier. Schmetterlinge und Hummeln fliegen herum, weil Ostern immer so schön bunt und glücklich ist. Foto: Juliane Fehn, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Der Osterhase freut sich auf das Fest und stärkt sich vorher mit einer saftigen Mohrrübe. Foto: Laura Föste, 11 Jahre / Laura Förste, 11 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Mein Osterbild. Foto: Nelli Faber, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 1 Eine Familie feiert trotz aller Sorgen Ostern, das kleine Mädchen soll nämlich trotz allem ein schönes Fest haben. Der Osterhase ist schon fleißig unterwegs. Foto: Hannah Lena Wildschütz, 10 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ich freue mich auf den Osterhasen, weil er für mich Ostereier versteckt. Foto: Erik Kales, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Der Osterhase verteilt seine letzten Eier. Die Sonne lächelt den Osterhasen auch dabei an. Foto: Tine Sichelschmidt, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Als Vorbild für das Frühlingshäschen hat Ronja ihr eigenes Zwergkaninchen „Caramel“ genommen. Dieses hat mit dem selbstgebastelten Blumenkranz aber nicht so lange still gehalten wie das Häschen auf dem Bild! Foto: Ronja Stadelmeier, 12 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ein Osterhase, der ein Ei auf dem Kopf trägt. Er kann das Ei leider nicht mit den Pfoten festhalten, da er sich am Blatt festhalten muss. Schmetterlinge fliegen zu den schönen Frühlingsblumen. Es sind Tulpen. Die Sonne scheint am Himmel. Foto: Luisa D’Angelo Maddaleno, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Zu sehen ist ein Osterhase, der neben einem Elch steht. Dem Elch fällt eine Pflaume auf den Rücken. Über den Elch ist der Osterhase auf den Baum geklettert und konnte so auch ein Osterei auf den Schornstein legen. Foto: Richard Valentin Schwarz, 5 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Osterhase und Osterküken sind gute Freunde und feiern Ostern zusammen. Foto: Evelina Schleining, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Hier sind neun Eier versteckt. Foto: Tomke, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Eine Ostereierfärbemaschine, die in der Ostereierfabrik steht. Die Eier werden oben in einem großen Behälter gekocht. Der Dampf geht durch eine Dunstabzugshaube nach draußen. Dann werden die Eier zur Färbestation transportiert und bunt gemalt. Die bunten Eier kommen dann in Körbe und direkt zum Osterhasen der sich sehr freut. Es gibt auch ein Regal mit fertigen Eiern. Foto: Nicolas Symalla, 11 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Der Osterhase träumt, das es lauter bunte Eier und Karotten vom Himmel regnet. Foto: Lilou Anna Fischer, 10 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ein Osterhase geht auf die Wiese, auf der Blumen wachsen. Die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Der Osterhase versteckt Ostereier für die Kinder. Ein Baum steht auf der Wiese. Der Osterhase steigt auf die Leiter um das Ei zu verstecken. Foto: Arthur Vincent Schwarz, 7 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ein Osterhase, eine Sonnenblume zwei große Ostereier und ein Osternest. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Foto: Thea Damerau, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Der Osterhase verteilt die bunten Eier im Garten. Foto: Felice Schmidt, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Mein Osterbild Foto: Sophia Franz, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ostern 2020. Sichere Ostrereiersuche auch in diesem Jahr Dank hygienischen Lieferservice. Frohe Ostern an alle. Foto: Helene Krogoll, 13 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Der Osterhase muss sich beeilen, weil er noch seine Eier verteilen muss. Einige sind noch in seiner Kiepe. Die Schmetterlinge und der Kolibri helfen ihm. Die Sonne habe ich mit Glitzerstift gemalt, damit sie schön strahlt. Foto: Clara Schnieder, 6 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ostern kann kommen. Foto: Sophie Ononammadu

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Mein Osterbild soll nicht nur etwas zeigen, sondern die Kinder können schon mal auf Ostereiersuche gehen. Foto: Mara Koch, Vollbüttel

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Mein Osterbild Foto: Luisa Franz, 4 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Darum freue ich mich auf Ostern: wegen der schönen Stimmung, Ostern ist ein tolles Fest! Kommt das kleine Osterhäschen, stupst dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße, sagt dir liebe Ostergrüße! Foto: Antonia Hotopp, 11 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Der Osterhase sitzt im Garten und versteckt die Eier. Er hält einen Luftballon in der Hand und freut sich. Foto: Christian Schnieder, 6 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Eine Hasenmutter mit zwei Kindern, die zu Hause bleiben muss, der Papa ist arbeiten. Foto: Emmi, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ein Osternest mit Hase und Eiern. Foto: Richard Schulte, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ich habe einen Osterhasen gemalt, ich freue mich schon sehr auf Ostern und hoffe, dass der Osterhase Eier bei uns im Garten versteckt. Foto: Mala Fee Groneuer, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Der Osterhase, der hier ein einfacher Kopffüßler geworden ist, soll dem fussballbegeisterten Lenyan einen neuen Fußball für den Garten bringen. Foto: Lenyan-Pascal Skoda, 4 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Der Osterhase hat Tag und Nacht ordentlich zu tun. Foto: Emilia Redlich, 12 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Milay-Michelle wünscht allen Menschen, Freunden, Nachbarn „beste Gesundheit“ und „Frohe Ostern“. Foto: Milay-Michelle Skoda, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ich habe das „Mundschutz-Ei“ gemalt, weil ich finde, dass es diese besondere Zeit gut darstellt: Wir sollten gut auf uns und andere aufpassen, aber trotz allem den Blick für die vielen, schönen Kleinigkeiten um uns herum nicht verlieren. Die Welt dreht sich weiter, es wird Tag und es wird Nacht, es gibt weiterhin Jahreszeiten und Feiertage wie das Osterfest. Was man auf meinem Bild nicht sieht, ist das Lächeln des Ei´s...Denn: ALLES WIRD GUT! FROHE OSTERN! Foto: Jill Lembke, 12 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Mein Osterbild Foto: Veronika Scheifer, 4 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Endlich ein eigener Garten und nicht nur den Wohnungsbalkon. Der Osterhase soll die Eier neben dem Trampolin, der Rutsche und dem Häuschen des Kleingartens verstecken. Foto: Conan-Linus Skoda, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Die Bäume im Harz sahen so kahl aus. Da ich Ostern so gerne bunt gestalte, habe ich mir ein kunterbuntes Osterbild ausgedacht. Foto: Leni Bertram, 9 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ich habe Schmetterlinge gemalt, weil die an Ostern fliegen. Foto: Liska, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Mein Osterbild Foto: Clara Dröge, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Herr und Frau Osterhase verteilen die Ostereier. Foto: Thea Redlich, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ich habe einen Garten gemalt. wo Ostereier vom Osterhasen versteckt werden. Ich freue mich auf Ostern, auch wenn dieses Jahr alles etwas anders ist als sonst. Foto: Mia Groneuer, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Mein Osterbild Foto: Yasmin Jalila Dittmann, 7Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Frohe Ostern! Foto: Mio Krause, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Der Osterhase hatte die Ostereier in den weichen Moosnestern versteckt. Nun rutschen die Eier auf dem Regenbogen mit Hilfe der Windräder zu den Kindern, die zu Hause sind Foto: Liv Schampera, 4 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Die Tiere feiern zusammen im Wald Ostern. Foto: Britta Schulte, 10 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ein Osternest, ein Osterhasen und ein Kirchturm. Foto: Anna Schulte, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Dieser österliche Händedruck ist auch in Coronazeiten erlaubt. Frohe Ostern! Foto: Johanne Krogoll, 9 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Osterhase mit kariertem Hemd und kurzer Hose mitten auf dem Nußberg im Gras mit Ostereiern im Korb. Foto: Theo Müller, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Das bin ich mit dem Osterhasen im Garten. Ich habe ihn morgens beim Verstecken der Eier erwischt. Außerdem habe ich einen Regenbogenbaum gemalt. Foto: Rieke Holter, 5 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ich freue mich auf Ostern. Foto: Lucie Hinze, 7 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Der Osterhase ist etwas im Verzug und muss noch reichlich und fleissig Eier bepinseln. Foto: Janna Beyer, 6 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Das Mädchen kommt aus dem Haus und freut sich über den Osterhasen und das Osterei suchen. Foto: Fynn Luca Vogelsang, 6 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Her mit den selbstbemalten Ostereiern. Foto: Maryam Achwan, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Mein Osterbild Foto: Cathrina Luisa Schulte, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Mein Osterbild Foto: Cathrina Luisa Schulte, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ich freue mich schon sehr auf Ostern. Foto: Luna, 12 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Eine Osterhasenfrau mit einer Krone, langen Haare und Ohrringen. Im Astloch vom Baum wohnt ein Buntspecht. Foto: Nayla Rache, 5 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Mein Osterbild Foto: Marlena Schütze, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Lindas Osterwunsch. Foto: Linda Marit Seide, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Mein Osterbild Foto: Max Schütze

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Zwar hat‘s der Osterhase auch gehört, doch ist er gar nicht sehr verstört. Auch in dunklen Zeiten kommt er, und macht uns’re Welt wieder ganz bunt!“ Foto: Sophie

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Die Eier hat der Osterhase unter einem großen Busch und in zwei Grasbüscheln versteckt. Foto: Ina Sophie Willenberg, 5 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Der Osterhase kuschelt mit seinem Liebslingsei... Foto: Lyric (9) und Flora (5) Schwieger

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ein Märchen-Osterwald, wo Ostereier auf Osternbäumen und Osterntannenbäumen wachsen. In diesem Wald wohnt eine Familie von Osterhäschen. Die Osterhäschen warten bis die Eier reif sind, danach ernten sie die Eier und schenken sie mit großen Freude den Kindern. Foto: Anastasia Tatarynska, 4 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Der Osterhase auf der Wiese beim Eier verstecken. Foto: Julja Westphal, 8 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Marlene hat zwei Hasen, die genauso aussehen wie auf dem Bild. Foto: Marlene Ring, 9 Jahre

BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Ein Osterhase, der an einem strahlenden Sonnentag zwischen Krokussen hoppelt und dort die Ostereier versteckt. Foto: Mareike Langer, 8 Jahre



BZ-Malwettberwerb- Malt Ostern! 2020 -Teil 2 Der Osterhase kuschelt mit seinem Liebslingsei... Foto: Lyric (9) und Flora (5) Schwieger