Corona: Braunschweiger Virologin begrüßt Schließung von Läden

Am Donnerstag letzter Woche hatte Bundeskanzlerin Merkel zunächst an die Bürger appelliert, „wo möglich auf Sozialkontakte zu verzichten“, am Freitag hatte Niedersachsen die Schließung seiner Schulen angekündigt. Am Montagabend nun verkündeten der Bund und die Länder drastische Einschränkungen, um...