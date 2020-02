Essen: Immer hübsch angerichtet

Am Sonntag war ich in einem Braunschweiger Restaurant – eigentlich nichts Besonderes oder Ungewöhnliches. Ich musste noch einige Zeit auf mein Gericht warten und schaute mich ein wenig um. Die Kellnerin brachte am Nebentisch die Speisen – lecker duftende und saftige Burger mit Pommes. Die Hamburger waren hübsch angerichtet mit einem kleinem Holzspieß in der Mitte und einer Tomate. Und wohin ging der erste Griff meines Tischnachbarn? Nicht zu Messer oder Gabel, sondern zum Smartphone. Und zack – vor dem ersten Bissen werden die Teller für die Nachwelt fotografiert.

Warum machen wir so etwas? Ist es wirklich so wichtig, dass jeder meiner Freunde oder Follower weiß, dass ich in Restaurant XY diesen Burger mit Pommes gegessen habe? Anscheinend schon. „Food Blogging“, also das Teilen von Essensfotos und Rezeptideen, ist ein riesiger Markt auf Instagram. Kanäle wie „eatthis.org“ oder „Krautkopf“ haben dort mehr als 120.000 Follower.

Es scheint ein Phänomen unserer Zeit zu sein: Die Menschen schauen sich reihenweise „Food Blogs“ mit tollen Rezeptideen und ausgefallenen Speisen in den sozialen Netzwerken an, kochen aber immer weniger selbst. Ein Trend, der auch schon vor wenigen Jahren beobachtet werden konnte, als das deutsche Fernsehen von Kochsendungen à la „Lichter, Lafer, Lecker“ und Co. überflutet wurde. „Food Blogs“ sind sozusagen die Kochsendungen der Generation 4.0.

Aber nur durch das Konsumieren von diesen Kanälen können die meisten „Millennials“, also die Generation unter 30, leider trotzdem noch nicht kochen. Ich übrigens auch nicht.