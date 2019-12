Bilderbogen – die schönsten Seiten der Region

Lichterglanz und Fachwerkzauber in Wolfenbüttel: Etwa 600 Fachwerkhäuser haben in der Wolfenbütteler Innenstadt die Jahrhunderte überdauert. Vor dieser Kulisse ist der Weihnachtsmarkt auf dem Stadtmarkt am Rathaus einer der stimmungsvollsten in der Region. Wolfenbüttel, die alte Residenz- und heutige Kreisstadt, liegt nur zwölf Kilometer südlich von Braunschweig an der Oker. Sie bietet mit dem Schloss und der für ihre Bestände aus der frühen Neuzeit berühmten Herzog-August-Bibliothek zwei weitere Sehenswürdigkeiten erster Güte.

Foto: Frank Schildener