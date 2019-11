Spendenlauf der Volksbank BraWo bringt 1,15 Millionen

Die Volksbank BraWo und ihr Kindernetzwerks United Kids Foundations haben jetzt laut eigenen Angaben „den größten Scheck in der Geschichte des RTL-Spendenmarathons“ überreicht. 1.148.000 Euro kamen beim „walk4help“, dem Weltrekord-Spaziergang am 26. Mai in Braunschweig, für den Kampf gegen Kinderarmut im Großraum Braunschweig-Wolfsburg zusammen.

Diese Summe übergab Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo und Initiator von United Kids Foundations, vor wenigen Tagen an die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“, teilte die Bank am Donnerstag mit. Der „walk4help“ war Teil des Spendenmarathons, so dass zusätzliche Spenden von RTL-Zuschauern für Kinder in unserer Region zusammenkamen. Insgesamt generierte der Fernsehsender dabei 10,8 Millionen Euro für Kinder in Not.

„Wir hoffen, dass wir zu unseren bekannten 20 Projekten noch weitere 10 Projekte in unserer Region im Kampf gegen die Folgen von Kinderarmut unterstützen können“, sagte Jürgen Brinkmann laut Mitteilung bei der Scheckübergabe im RTL-Studio in Köln.

Wolfram Kons, Leiter RTL Charity und Moderator des Spendenmarathons wird so zitiert: „Es ist immer wieder großartig, was United Kids Foundations und der Volksbank BraWo einfällt, um solche großen Spenden zu sammeln und Kindern wirklich zu helfen.“

Beim „walk4help“ haben mehr als 10.000 Menschen eine Strecke von insgesamt 52.482 Kilometern zurückgelegt und damit mehr als einmal symbolisch die Welt umrundet. Damit wurde eine Spendensumme in Höhe von 1.148.000 Euro erzielt. Musiker Peter Maffay, die Boxer Henry Maske und Arthur Abraham, Schauspielerin Uschi Glas, die Skilegenden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther und die ehemalige Schwimmweltmeisterin Franziska van Almsick setzten sich für den Spenden-Spaziergang ein.