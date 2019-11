200 Kinder beim bundesweiten Vorlesetag im BZV-Medienhaus

Mit Felix dem Hasen die Welt erobern, mit Papa im Zoo die Tiere erkunden, mit einem Maulwurf unter der Erde wühlen, auf dem Buckel eines Wals in dunkle Weltmeere abtauchen oder mit einem Feuerwehrmann gefährliche Brände löschen: 14 Mitarbeiter des BZV-Medienhauses in Braunschweig lasen rund 200 Kita-Kindern ihre Lieblingsgeschichten vor. Anlass war der bundesweite Vorlesetag am Freitag, an dem auch viele andere Institutionen in unserer Region mitgewirkt haben.

In Kleingruppen aufgeteilt, hatten die Kinder die Möglichkeit, sich gleich mehrere Geschichten vorlesen zu lassen. „Für die Kinder ist dieser Ausflug ein echtes Abenteuer“, erzählt Kita-Leiterin Kerstin John von der evangelischen Kindertagesstätte Watenbüttel. „Zudem wird die Freude und der Spaß am Lesen geweckt – das ist einfach toll.“

Und auch die Bewegung kam nicht zu kurz. Bei einigen Geschichten konnten die Kinder richtig mitwirken und wie die Pinguine watscheln oder den Donner mit den Füßen imitieren.

BZV-Mitarbeiterin Gisela Raffert hat die Kinder mit der Geschichte „Wie werd ich bloß den Hickauf los?“ begeistert. Foto: Peter Sierigk / BZV