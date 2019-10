Forschungsförderung: 14 Millionen für neue, genauere Atomuhr

Für die Entwicklung einer neuen Atomuhr haben Forscher der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) zusammen mit internationalen Kollegen eine Förderung in Höhe von 13,8 Millionen vom europäischen Forschungsrat ERC eingeworben. Laut Mitteilung der PTB soll die geplante Thorium-Kernuhr die Zeit noch deutlich genauer messen als alle bisherigen Cäsium- und optischen Atomuhren.

Statt der Atomhülle soll der Atomkern „ticken“

Die Funktionsweise der neuen Uhr beschreibt die PTB so: Während bei bisherigen Atomuhren sozusagen die Atomhülle „ticke“, tue dies bei der Thoriumuhr der Atomkern. Mit „Ticken“ umschreiben die Forscher Abfolgen von Tal und Berg in den Wellen von Laser-Strahlung, mit welcher Elektronen bzw. Atomkerne angeregt werden. Weil im Atomkern die Protonen und Neutronen wesentlich dichter gepackt seien als Elektronen in der Außenhülle, verspreche eine Kernuhr deutlich mehr Genauigkeit. „Sie ist aber genau deswegen auch deutlich komplizierter zu realisieren,“ erklärt der Physiker und PTB-Fachbereichsleiter Dr. Ekkehard Peik. Zusammen mit seinem Kollegen Dr. Christian Tamm hat er das Konzept der Uhr entwickelt. Das Thorium-Isotop 229 besitzt laut PTB als einzig bekanntes Atom einen für den Zweck geeigneten Kern.

Internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit

An dem geförderten Projekt „Thorium Nuclear Clock“ sind neben den Braunschweigern auch Forscher aus Wien, München, Delaware (USA), Heidelberg und Aachen beteiligt. Das renommierte „Synergy“-Programm des ERC, aus dem die Millionen-Förderung kommt, konzentriert sich auf Themen mit hohem Innovationspotenzial, die eine Zusammenarbeit zwischen Fachgebieten erfordern.

Bereits vier Atomuhren in Braunschweig

In Deutschland sind vier Atomuhren in Betrieb – alle stehen in Braunschweig in der PTB. Die Caesium-Uhr „CS2“ liefert seit 1991 per Funk die exakte Uhrzeit.