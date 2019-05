Eckensberger-Preis – Nachwuchsjournalisten ausgezeichnet

Wolfenbüttel In Wolfenbüttel wurde am Freitag der Eckensberger Nachwuchsjournalistenpreis verliehen. Drei Volontäre unserer Zeitung sind unter den Preisträgern.

Am Freitag, 10. Mai, verliehen die Hans-und-Helga-Eckensberger-Stiftung und die Braunschweiger Zeitung bereits zum sechsten Mal den Eckensberger Nachwuchsjournalistenpreis in der Herzog-August-Bibliothek zu Wolfenbüttel. Für ihre herausragenden journalistischen Leistungen wurden vier junge Kolleginnen und Kollegen aus der Funke Mediengruppe ausgezeichnet.

Für ihren Beitrag „Wenn der Traum vom Eigenheim zum Albtraum wird“ erhielt Joana Ekrutt, Volontärin des Hamburger Abendblatts, den ersten Preis. Armin Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, hob in seiner Laudatio die Emotionalität hervor, mit der Joana Ekrutt das Schicksal einer Hamburger Familie beschreibt, die bei einem verheerenden Hochwasser im Jahr 2018 ihr just bezogenes Eigenheim verloren hat: „Joana Ekrutt bringt in ihrem Bericht dem Leser den Schmerz der Protagonisten ganz nahe: Sie nimmt ihn einfühlsam mit in das zerstörte Haus, sie macht die Beklommenheit und die Ausweglosigkeit der Familie Rieckmann erfahrbar – es schnürt dem Leser an vielen Stellen die Kehle zu.“

Verleihung des Eckensberger-Preises Am Freitag, 10. Mai, verliehen die Hans-und-Helga-Eckensberger-Stiftung und die Braunschweiger Zeitung bereits zum sechsten Mal den Eckensberger Nachwuchsjournalistenpreis in der Herzog-August-Bibliothek zu Wolfenbüttel. Foto: Peter Sierigk

Aufmerksamkeit für die wirklich wichtigen Themen

Auf den zweiten Platz wählte die Jury, die paritätisch aus drei Mitgliedern der Hans-und-Helga-Eckensberger-Stiftung und aus drei Mitgliedern der Chefredaktion der Braunschweiger Zeitung besteht, den Text „Ein Besuch im Supermarkt der Zukunft“ von Friederike Noske, die den Bericht während ihrer Zeit als Volontärin der Braunschweiger Zeitung verfasst hat. Noske schildert ihre Erlebnisse im Amazon-Supermarkt in Seattle – und beeindruckte die Jury, indem sie den Leser zwar mit in die Zukunftsversion eines Supermarkts nimmt, aber gleichzeitig die juristische und gesellschaftliche Frage nach der Übertragbarkeit des Modells auf unseren Einzelhandel nicht ungestellt lässt.

Andreas Eberhard, ehemals Volontär und nun Wissenschaftsredakteur bei der Braunschweiger Zeitung, erhielt für seinen Text „Wo Flüchtlinge mitreden – ganz offiziell“ den dritten Preis. Harald Likus, stellvertretender Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, hob in seiner Laudatio hervor: „Ich freue mich darüber, dass dieser Text auch den anderen Jury-Mitgliedern so gut gefallen hat, weil ich glaube, dass es zuweilen in dem notwendigen Bestreben um Originalität und aus der grundsätzlich sicher berechtigten Sorge vor sich vielfach wiederholenden Themen, unter den Tisch fällt, den wirklich wichtigen Fragen mit der gebührenden Aufmerksamkeit nachzugehen. Und zwar nicht nur abstrakt, theoretisch, sozusagen auf der Meta-Ebene. Sondern lokal.“

Alle Vorzüge des digitalen Journalismus

Mit dem neu eingerichteten Multimediapreis wurde Julia Popp, Volontärin bei der Braunschweiger Zeitung, ausgezeichnet. Popp verarbeitete einen Selbsttest für Leihfahrräder nicht nur als Print-Artikel, sondern schaffte es mit Bilderstrecken und Videos, in ihrem Beitrag „Call am Bike – gut gemeint, schlecht gemacht“ multimedial alle Vorzüge des digitalen Journalismus einzusetzen und so ein rundum gelungenes Stück zu schaffen.

Die Festrede hielt Prof. Dr. Peter Burschel, Direktor der Herzog-August-Bibliothek, mit dem Titel "Ein neuer Criticus - Lessing als Journalist“. Die Moderation der Veranstaltung übernahm David Mache, Stellvertreter des Chefredakteurs der Braunschweiger Zeitung.

Die Ausschreibung zum Eckensberger Nachwuchsjournalistenpreis richtete sich an Volontärinnen und Volontäre sowie Redakteurinnen und Redakteure und Pauschalistinnen und Pauschalisten in den ersten beiden Berufsjahren nach Abschluss der Ausbildung bei den deutschsprachigen Tageszeitungen der Funke Mediengruppe. Es wurden knapp 40 Beiträge eingereicht.

Als Preisgeld lobte die Hans-und-Helga-Eckensberger-Stiftung in der Print-Kategorie für den 1. Preisträger 1000 Euro, für den 2. Preisträger 500 Euro und für den 3. Preisträger 300 Euro aus. Der Sonderpreis für digitale Multimedia-Projekte ist mit 1000 Euro dotiert.

Die Gewinnertexte

1. Platz: „Wenn der Traum vom Eigenheim zum Albtraum wird“ von Joana Ekrutt, Hamburger Abendblatt

2. Platz: „Ein Besuch im Supermarkt der Zukunft“ von Friederike Noske, Braunschweiger Zeitung

3. Platz: „Wo Flüchtlinge mitreden – ganz offiziell“ von Andreas Eberhard, Braunschweiger Zeitung

Multimedia-Preis: "Call-a-Bike – gut gemeint, schlecht gemacht" von Julia Popp, Braunschweiger Zeitung