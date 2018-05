Fahren mit Bus und Bahn wird 2019 in der Region teurer

In unserer Region wird das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Jahresbeginn 2019 um 2,12 Prozent teurer. Dies teilte der Verkehrsverbund Region Braunschweig am Mittwoch mit. Die Tariferhöhung betrifft alle Fahrgäste des öffentlichen Straßen- und Schienenverkehrs in den Städten und...