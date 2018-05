Masterplan Klimaschutz wird vorgestellt

Braunschweig Das Ziel ist ehrgeizig: Die Treibhausgasemissionen sollen um 95 Prozent sinken. Bürger können sich am 30. Mai in Braunschweig informieren.

Nach einem Jahr Vorbereitung ist der Masterplan „100 % Klimaschutz für den Großraum Braunschweig“ fertiggestellt, das teilt der Regionalverband Großraum Braunschweig mit. Am Mittwoch, 30. Mai, wird der Plan in der Volkswagen-Halle in Braunschweig Beteiligten, Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kommunen sowie interessierten Bürgern vorgestellt.

Das Bundesumweltministerium fördert bundesweit 22 Masterpläne zum Klimaschutz. Der Plan, den der Verband für unsere Region vorlegt, enthält Treibhausgas- und Energiebilanzen und beschreibt, mit welchen Maßnahmen die beiden ehrgeizigen Ziele erreicht werden sollen: die Verringerung der Treibhausgasemissionen um 95 Prozent und die Halbierung des Energieverbrauches gegenüber 1990 bis 2050.

Laut Regionalverband haben in einem „umfangreichen Beteiligungsprozess in zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen, Fachworkshops und Gremien mehr als 500 Akteure aus der Region daran mitgewirkt“. Die wichtigsten Erkenntnisse des Masterplans werden bei der Veranstaltung am 30. Mai im Business-Foyer der Volkswagen-Halle präsentiert. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und bietet neben der Ergebnispräsentation Gelegenheit zum Austausch. Bürger sind eingeladen, eine Anmeldung ist wünschenswert. Der Eintritt ist frei.