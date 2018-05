Bank spendet, wenn sich Mitarbeiter engagieren

Wenn sich jeder vierte Mitarbeiter eines Unternehmens in den Dienst einer so guten Sache stellt, dann stimmt das Engagement-Klima. Für die PSD Bank in Braunschweig gilt das in jedem Fall. Im Schulterschluss mit der Bürgerstiftung Braunschweig lässt sie wichtige Sozial- und Bildungsprojekte in der Stadt gleich in doppelter Weise profitieren.

Einerseits steigen die engagierten Bank-Mitarbeiter selbst kräftig ein, zum Beispiel beim Bürgerbrunch oder beim Jazz-Frühschoppen. Andererseits gibt die Bank dann zusätzlich für jede ehrenamtlich geleistete Stunde der Mitarbeiter 50 Euro an die Bürgerstiftung. Und das läppert sich, ist auch ein Klasse-Modell für andere. Insgesamt sind so in den Jahren 2016 und 2017 jeweils 5000 Euro zusammengekommen.

Die Spenden fließen in das Projekt „Mathe im Fokus“ der Bürgerstiftung, das ebenfalls ohne ehrenamtlichen Einsatz nicht existieren könnte. „Mathematik ist die Grundlage, um die Welt zu verstehen und besser zu machen“, sagt Carsten Graf, Vorstandssprecher der genossenschaftlich organisierten PSD Bank.

Und gerade die Mintfächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik müssten eben im Zuge des Fachkräftemangels schon sehr früh und immer früher gefördert werden. Eine Einstellung, die Ulrich E. Deissner von der Bürgerstiftung begeistert: „Mit Förderern wie diesen sind wir zukunftsfähig.“

Letztlich ist das die entscheidende Botschaft. Und es zeigt auch, dass das Bürgerengagement zwar jeden Mitarbeiter angeht, aber in Bezug auf den notwendigen Rückenwind durch das Unternehmen eben auch Chefsache ist.

Carsten Graf lässt sich hier eine Vorreiterrolle nicht nehmen. „Ohne die Ehrenamtlichen würde in unserer Gesellschaft vieles nicht möglich sein“, weiß er. Und dazu gehört auch ein Klima der Ermutigung und der Anerkennung. Das gilt auch für ein weiteres Projekt der PSD Bank gemeinsam mit den Partnern Braunschweiger Baugenossenschaft und Baugenossenschaft Wiederaufbau.

2014 initiierte Graf die Weihnachtstafel in Kooperation mit dem Steigenberger-Hotel. Nicht nur, dass für 220 Kunden der Braunschweiger Tafel ein festliches Essen mit Weihnachtsmusik zur Verfügung gestellt wird und die Kinder Geschenke bekommen.

Zudem stricken Mitarbeiter um Gabriela Roth Mützen und Schals. Das und die Verrechnung der vielen Ehrenamtsstunden bei der Weihnachtstafel bringen kräftig Erlös für gute Zwecke – das ist also buchstäblich das richtige Strickmuster. Die Weihnachtstafel jährt sich im Dezember 2018 schon zum fünften Mal.

20 Mitarbeiter der drei Genossenschaften, vom Azubi bis zum Vorstand, stellen sich dann wieder in den Dienst der guten Sache und bedienen die Gäste. So entsteht eine Atmosphäre, in der man spürt, was unsere Gesellschaft in ihrem Innersten zusammenhält.

DER GEMEINSAM-PREIS Beim Gemeinsam-Preis wird in diesem Jahr zum dritten Mal der „Rückenwind- Preis“ verliehen: eine Auszeichnung für Unternehmen und Institutionen, die das Ehrenamt ihrer Mitarbeiter fördern. BS Energy stiftet den Preis. Die Jury entscheidet über den Preisträger. Dieser wird beim Festakt am 17. Mai verkündet. In den nächsten Tagen stellen wir die Kandidaten vor. Heute: PSD Bank Braunschweig Das Ziel: Unterstützung der Bürgerstiftung Braunschweig; Initiierung der Weihnachtstafel. Die Partner: Projekt Zeitstifter: Bürgerstiftung Braunschweig; Projekt Weihnachtstafel: Braunschweiger Baugenossenschaft, Baugenossenschaft Wiederaufbau, Braunschweiger Tafel, Steigenberger Hotel. Kontakt: Markus Siemens, PSD Bank Braunschweig, (05 31) 4 71 22 21.