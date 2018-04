Junge Chefredaktion: 33 Kinder zu Gast im BZV-Medienhaus

Braunschweig Die Kinder haben heute das Wort! 33 Kinder genau genommen. Sie sind heute zu Gast in unserer Redaktion, wählen Themen aus und sagen, was wichtig ist.

Einmal auf dem Chefsessel sitzen und bestimmen, was in der Zeitung steht –das haben 33 Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren am Tag der „Jungen Chefredaktion“ bei der Braunschweiger Zeitung gemacht.

Am Donnerstag gestalteten sie im Rahmen des niedersächsischen Zukunftstags die Braunschweiger Zeitung und ihre Ausgaben. Die Nachwuchskollegen verbrachten den Tag in den Ressorts Online, Kultur, Sport, Lokales Braunschweig und Reporter. Schon zur morgendlichen Themenkonferenz übernahmen die jungen Chefredakteure das Ruder und bestimmten die Themen für die nächste Ausgabe. Vor allem der Fußballkrimi um den VfL Wolfsburg vor dem Bundesliga-Endspiel gegen den HSV bewegte die Gemüter. Aber auch Politisches interessierte die Kinder. So sagte der zwölfjährige David: „Ich habe gehört, es gibt eine Annäherung zwischen Nord- und Südkorea. Dazu möchte ich mehr lesen.“

Der Zukunftstag bei der Braunschweiger Zeitung Unter dem Motto "Junge Chefredaktion" kamen am 26. April zum Zukunftstag 33 Kinder in die Redaktion der Braunschweiger Zetung. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de

In den verschiedenen Ressorts lernten die jungen Chefredakteure die Arbeit von Journalisten kennen und durften auch selbst tätig werden. Sie bereiteten Interviews mit Schauspielern oder dem Kinodirektor vor – und stellten all ihre Fragen auch Armin Maus, sonst Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung: Warum ist er Journalist geworden? Was macht für ihn der Beruf aus? Und: Was würde er besser machen?

Weil zum Zeitungsmachen längst das Bespielen vielfältiger Kanäle gehört, durften sich die Jungen Chefredakteure in der Onlineredaktion auch am Erstellen von Videos und Fotogalerien versuchen.

Chefredakteur Armin Maus erklärt die Idee der „Jungen Chefredaktion“ so: "Ihr Interesse hat uns sehr beeindruckt. Überrascht waren wir, wie gut die jungen Chefredakteure informiert waren und wie energisch sie sich für Zukunftsthemen wie den Umweltschutz einsetzten. Dieser Tag hat uns viel Freude bereitet."