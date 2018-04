Neubau für Kita und Hort Schwedenheim in der Weststadt

Braunschweig Rund 1,8 Millionen Euro werden in den Neubau der Kita Schwedenheim in der Hugo-Luther-Straße investiert. Oberbürgermeister Ulrich Markurth legte den Grundstein. Der alte Holzpavillon der Kita wurde in der Nachkriegszeit aufgestellt und konnte nicht mehr erhalten werden. Der Neubau soll mit den...