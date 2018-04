Warnstreik am Donnerstag – Bahnen und Busse fahren nicht

Hannover Weil Busfahrer und Mitarbeiter der Stadtbahnen streiken, können viele Pendler am Donnerstag in Hannover, Braunschweig und Wolfsburg nicht mit Bahn oder Bus zur Arbeit fahren. Auch viele Kitas öffnen nicht. Und die Gewerkschafter drohen noch mehr Streiks an.