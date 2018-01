530 giftige Hoverboards in Hildesheim entdeckt

Hildesheim Einen Seecontainer voller Hoverboards wollte ein Alfelder Importeur noch rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft vom Zollamt Hildesheim abfertigen lassen. Nach einer Untersuchung der Geräte durch das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim müssen nun jedoch alle 530 Hoverboards zurück nach China geschickt werden. Der Grund: die Verwendung gefährlicher Stoffe in den Bauteilen. So waren etwa die Grenzwerte für Blei um mehr als das Hundertfache überschritten worden, teilte das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim mit. Daher solle noch nicht einmal die Vernichtung der Hoverboards hier stattfinden - von der Verwendung ganz zu schweigen. Schaden nimmt nur der Importeuer: Die Rücksendung der Hoverboards nach China geht zunächst zu seinen Lasten und auf den avisierten Erlös für den Verkauf der 530 Hoverboards von rund 150.000 Euro wird er verzichten müssen. Zusätzlich droht jedem, der Elektrogeräte mit gefährlichen Inhaltsstoffen in Verkehr bringt, ein Bußgeld bis zu 100.000 Euro.