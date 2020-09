Corona-Gipfel: Wann ist die Pressekonferenz von Angela Merkel?

München und andere bayerische Städte haben sich zu Corona-Hotspots entwickelt, jetzt greift die Landesregierung durch: Wird an sieben Tagen in Folge die kritische Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gerissen, soll eine Maskenpflicht auch an öffentlichen Plätzen gelten. Viele Münchner haben für die verschärften Corona-Maßnahmen Verständnis.

Maskenpflicht auf Plätzen in Bayern: Das sagen die Münchner

Berlin. Angela Merkel berät am Dienstag mit den Ministerpräsidenten der Länder über neue Corona-Maßnahmen. Wann gibt sie Ergebnisse bekannt?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Dienstagnachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder über neue Corona-Maßnahmen. In der Videokonferenz ab 14 Uhr soll über die nächsten Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie gesprochen werden.

Im Mittelpunkt der Beratungen stehe die Frage, wie auf das „zugespitzte Infektionsgeschehen“ zu reagieren sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. In der Runde dürfte es auch darum gehen, welche Corona-Maßnahmen bundesweit greifen und welche regional unterschiedlich eingesetzt werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädierte für eine bundesweit einheitliche „Corona-Ampel“. Lesen Sie hier: Diese Corona-Maßnahmen will Merkel jetzt verschärfen.

Merkel live: Pressekonferenz zu Corona-Maßnahmen

Dieses müsse sich an den aktuellen Infektionen orientieren und bei einem Anstieg einen Mechanismus auslösen. In einigen Bundesländern gibt es eine solche „Ampel“ bereits. Ebenfalls in der Diskussion ist eine Obergrenze von Teilnehmern privater Feiern.

Die Ergebnisse der Beratungen sollen am Nachmittag in Anschluss an die Beratungen auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden – der genaue Zeitpunkt richtet sich nach der Länge der Videoschalte mit den Ministerpräsidenten. Der Einlass zur Pressekonferenz nach der Bund-Länder-Schalte ist um 15.45 Uhr.

Wann ist die Pressekonferenz von Merkel?

Wir geben die genaue Startzeit der Pressekonferenz – mutmaßlich am frühen Abend – hier bekannt, sobald sie feststeht. (dpa/bef)

