Für die Aufnahme hunderttausender Menschen in Deutschland 2015 und für ihre berühmte Aussage "Wir schaffen das" hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) viel Lob geerntet - aber auch viel Kritik. Seither hat sich viel getan. AFPTV hat sich in einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in Berlin umgehört.