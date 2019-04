Bericht: AfD muss wegen Spenden 400.000 Euro zahlen

Die AfD muss wegen illegaler Spenden unter anderem an Parteichef Jörg Meuthen 400.000 Euro Strafe zahlen.

Berlin Die AfD muss nach einem Bericht von "Spiegel Online" wegen illegaler Parteispenden eine Strafe von 402.900 Euro zahlen. Das habe die Bundestagsverwaltung am Dienstag entschieden.

Es geht um Hilfen durch die Schweizer Werbeagentur Goal AG für den heutigen Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen und das Bundesvorstandsmitglied Guido Reil in Landtagswahlkämpfen 2016 in Baden-Württemberg und 2017 in Nordrhein-Westfalen. Beide sind die Spitzenkandidaten der AfD für die bevorstehende Europawahl.

Die AfD hat für die drohenden Strafzahlungen bereits Rückstellungen gebildet.