Neubau für Tagespflege in Beienrode: 20 neue Plätze

Beienrode Das Haus der helfenden Hände im Rittergut Beienrode erweitert sein Angebot, und zwar um 20 Plätze in der Tagespflege. Am Mittwoch feierte der Betreiber, die Diakonie Harz-Heide, Richtfest für den Neubau. Im August soll das neue Angebot in Beienrode Fahrt aufnehmen. Es ist zugleich der Startschuss...