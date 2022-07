Papst fordert «null Toleranz» bei Missbrauch

Papst Franziskus hat «null Toleranz» beim Missbrauch von Minderjährigen und hilflosen Menschen in der katholischen Kirche gefordert. «Bitte verheimlicht diese Realität nicht», sagte Franziskus am Donnerstag bei einem Treffen mit Ordensvertretern im Vatikan. Es dürfe auch keine Scham davor geben, Missbrauchsfälle anzuzeigen. Die katholische Kirche wird seit Jahren in mehreren Ländern von Fällen des sexuellen Missbrauchs durch Geistliche erschüttert. Regelmäßig gibt es auch Kritik daran, wie Verantwortliche damit umgehen, auch in Deutschland.

© dpa-infocom, dpa:220714-99-23064/4 (dpa)

