Serbien wählt Präsidenten und neues Parlament

In Serbien haben am Sonntag die Wahlen des Staatspräsidenten und des Parlaments begonnen. Klarer Favorit für das höchste Amt im Staat ist der derzeitige Präsident Aleksandar Vucic.

Er strebt eine zweite Amtszeit an. Der Nationalist bestimmt in wechselnden Funktionen seit 2012 die Politik in Serbien. Das von seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) dominierte Parlament war erst 2020 gewählt worden. Vucic ließ die Neuwahl vorziehen, um durch die Zusammenlegung mit der Präsidentschaftswahl die Vorherrschaft der SNS abzusichern. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr. Mit Ergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet.

