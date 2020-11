US-Wahl: Diese wichtigsten Begriffe - von Absentee voting bis Swing State

Gebannt schaut die Welt nach Amerika. Doch wie funktioniert die US-Wahl? Ein Glossar zu den wichtigsten Punkten.

Absentee voting

Das Briefwahlverfahren ermöglicht es Wählern, die kein Wahllokal aufsuchen können, dennoch ihre Stimme abzugeben. Bis kurz vor dem Wahltag hatten rund 100 Millionen Amerikaner in einer Frühwahl abgestimmt – entweder per Brief oder persönlich im Wahllokal.

Battleground States

Dabei handelt es sich um besonders umkämpfte Bundesstaaten, die mal für einen Republikaner und mal für einen Demokraten stimmen. Sie werden häufig auch als „Swing States“ bezeichnet. Dazu gehören unter anderem Florida, Pennsylvania, Michigan und Ohio.

Ergebnisse

Bei den meisten vergangenen Präsidentenwahlen war das Ergebnis noch in der Wahlnacht klar geworden. Doch in diesem Jahr haben rund 100 Millionen in einer Frühwahl abgestimmt. In einigen Bundesstaaten dürfen noch bis drei Tage nach dem Wahltag Briefwahl-Stimmen ausgezählt werden – zum Beispiel in Pennsylvania. Daher könnte sich die komplette Auszählung der Stimmen womöglich um einige Tage verzögern.

US-Wahl 2020 - Alles zum Duell Trump vs. Biden

US-Wahl: Tag der Entscheidung US-Wahl- Tag der Entscheidung

Electoral college

In den USA wird nicht derjenige zum Präsidenten gewählt, der national die meisten Stimmen bekommt. Die Stimmen der Wähler legen die Zusammensetzung des Wahlkollegiums (electoral college) fest, das den Präsidenten wählt. Jeder Bundesstaat hat dafür eine bestimmte Zahl Wahlleute, die sich in etwa nach der Bevölkerungszahl richtet.



Exit-Polls

Am Tag der Wahl werden Wähler beim Verlassen des Wahllokals nach ihrer Stimmabgabe befragt. Polls sind Meinungsumfragen.

Inauguration

Der neue Präsident legt am 20. Januar 2021 bei der Amtseinführung vor dem Kapitol seinen Amtseid ab.

US-Wahl 2020 – Alle wichtigen News

Kongress

Das US-Parlament (Kongress) besteht aus zwei Kammern: Repräsentantenhaus und Senat. Zeitgleich mit der Präsidentenwahl werden alle Abgeordneten und rund ein Drittel der Senatoren neu gewählt.

Repräsentantenhaus

Eine der beiden Kammern im Kongress mit 435 Abgeordneten. Jeder Bundesstaat ist nach dem Anteil an der Gesamtbevölkerung im Repräsentantenhaus vertreten.

Senat

Eine der beiden Kammern im Kongress. Er ist als Vertretung der Einzelstaaten konzipiert. Dort sitzen zwei Mitglieder für jeden der 50 Bundesstaaten.

Donald Trump – Mehr zum US-Präsidenten

Swing States

Siehe Battleground States

Vizepräsident

Die Stunde des Vize schlägt, falls der Präsident vor Ablauf seiner Amtszeit ausfallen sollte. Nominiert sind Mike Pence (für Trump) und Kamala Harris (für Biden).

Joe Biden - Mehr Infos zum Trump-Gegner