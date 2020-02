Erste Ergebnisse scheinen Sanders' Führung zu bestätigen

Die allerersten Ergebnisse der dritten Vorwahl im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten sehen Senator Bernie Sanders vorne.

Nach Auszählung von zehn Prozent der Wahlbezirke im US-Bundesstaat Nevada kam Sanders nach Angaben des Senders CNN auf mehr als 6000 Stimmen, der frühere US-Vizepräsident Joe Biden rangierte den Angaben nach in diesem frühen Stadium mit mehr als 2700 Stimmen auf Platz zwei, gefolgt von Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg und Senatorin Elizabeth Warren. Fox News erklärte auf Grundlage einer eigenen Prognose das Rennen bereits früh für entschieden und sah Sanders als Gewinner der Vorwahl am Samstag.

Der 78-jährige Senator aus Vermont war als klarer Favorit in die Abstimmung in Nevada gezogen und hat Biden in nationalen Umfragen mittlerweile den ersten Rang abgelaufen. Wann mit finalen Ergebnissen der Demokratischen Partei in Nevada zu rechnen ist, war zunächst unklar.