Bundestag stimmt für Laufzeitverlängerung dreier Atomkraftwerke

Fr., 11.11.2022, 13.24 Uhr

Der Bundestag hat die Verlängerung der Laufzeit der drei verbleibenden deutschen Atomkraftwerke bis Mitte April beschlossen. Der Antrag betrifft die Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen.

