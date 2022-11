Midterms 2022 USA: Aktuelle Umfragen deuten ein knappes Rennen an

Washington. An diesem 8. November finden in den USA die Midterms statt. Wer gewinnt? Jüngste Umfragen zur US-Wahl sehen eine Partei im Aufwind.

Der "Robin Hood"-Supermarkt in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia gibt Lebensmittel kostenlos an Bedürftige ab. In letzter Zeit gibt es hier immer mehr Abnehmer, denn die Inflationsrate ist in der Metropole mit rund zwölf Prozent besonders hoch. Die explodierenden Preise beherrschen zunehmend den Wahlkampf - zum Nachteil der Demokraten.

Am Dienstag (8. November 2022) finden in den Vereinigten Staaten die Midterms statt.

Gewählt werden alle Abgeordneten im Repräsentantenhaus; 35 der 100 Senatoren und in etlichen Staaten die Gouverneure.

Die Entwicklungen vom Vortag finden Sie in unserem News-Blog zu den Midterms vom 7. November.

Midterms USA 2022: Umfragen sehen eine Partei im Aufwind

Heute am 8. November stehen in den USA die Midterm Elections 2022 an. Zur Wahl stehen alle Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Noch vor wenigen Wochen haben Umfragen in den USA auf einen geteilten Kongress gedeutet – Stand heute hat sich das Blatt in Umfragen zu der US-Wahl noch einmal gewendet.

Volkswahl Midterms 2022 (Halbzeitwahlen) Datum Dienstag, 8. November 2022 Ort USA Gewählt werden Repräsentantenhaus, 35 der 100 US-Senatoren und in 36 Staaten die Gouverneure Gewählt wird alle zwei Jahre

Das Online-Portal „FiveThirtyEight“ berechnet die Wahrscheinlichkeit für eine mögliche Sitzverteilung im Kongress nach den Midterms täglich neu. Und Stand 8. November deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Senat an – und „FiveThirtyEight“ zufolge sind die Republikaner im Aufwind.

Repräsentantenhaus: Die Republikaner werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent eine Mehrheit der insgesamt 435 Sitze bekommen.

Senat: Die Republikaner werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 54 Prozent eine Mehrheit der 35 zur Wahl stehenden Sitze bekommen.

Wahlen in den USA: Was ein Sieg der Republikaner bedeuten würde

Die aktuellen Umfragen zu der US-Wahl am 8. November deuten einen Sieg der Republikanischen Partei an. Sollte es tatsächlich hierzu kommen, müsste sich Joe Biden auf zwei anstrengende Jahre einstellen. Ohne den Kongress kann er wichtige Gesetzesvorhaben nicht umsetzen.

Jedoch sind Umfragen zu den Midterms immer mit Vorsicht zu genießen – bei den letzten US-Wahlen waren sie nicht immer zuverlässig. Viel wird auch davon abhängen, wie am 8. November die Midterms in den Swing States ausfallen werden.

Der News-Blog zu den US-Wahlen am 8. November ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de