Lotto: Etwa 2 Milliarden Jackpot - So spielen Sie Powerball

Washington. Fast zwei Milliarden Dollar sind im Lotto-Jackpot der US-Powerball-Lotterie. Auch in Deutschland kann man an der Ziehung teilnehmen.

Millionen Menschen in Deutschland spielen Lotto. Alle hoffen auf einen Millionengewinn. Doch die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.

Glücksspiel: So wahrscheinlich ist ein Lotto-Gewinn

Glücksspiel: So wahrscheinlich ist ein Lotto-Gewinn

Rekordgewinn US-Lotto: 1,9 Milliarden Dollar im Jackpot – So spielen Sie

Reden wir über Geld. Über viel Geld. Über obszön viel Geld. Bei der US-Lotterie Powerball werden in der Nacht zu Dienstag (circa 4 Uhr deutscher Zeit) 1,9 Milliarden Dollar, umgerechnet 1,9 Miliarden Euro, verlost. Es ist nach Angaben der in Kalifornien ansässigen Lotterie-Gesellschaft, die in fast allen Bundesstaaten aktiv ist, der größte US-Jackpot aller Zeiten.



Er kam zustande, weil seit Anfang August in 40 Ziehungen niemand die richtigen Zahlen getippt hatte. Beim Powerball werden zum Preis von zwei Dollar das Los fünf Hauptzahlen aus 69 gewählt, dazu kommt eine Art Superzahl aus 26. Gewinnchance: eins zu 292 Millionen. Beim deutschen Lotto (6 aus 49) hat man statistisch gesehen eher Glück: eins zu 140 Millionen.



Experten hatten damit gerechnet, dass der Knoten bereits am Samstagabend durchgeschlagen wird. Da waren vorher rund 1,6 Milliarden Dollar im „Pott". Aber die Siegerzahlen 28, 45, 53, 56, 69 und 20 hatte niemand passend. Inzwischen hat sich der Betrag auf über 1,9 Milliarden Dollar erhöht.

Mehr zum Thema USA: Midterms 2022 - Donald Trumps Kandidaten sind auf Sieges-Kurs



Bisheriger Weltrekord bei rund 1,6 Milliarden Dollar



Wird der Jackpot am Montagabend geknackt, kann sich der Gewinner für zwei Wege entscheiden: Einmalzahlung nach Abzug aller Steuern in Höhe von rund 930 Millionen Dollar - oder Aufteilung der Gewinnsumme in rund 30 Jahresraten.



Dabei kann man erheblich Steuern sparen. Eine Option, die aber meist ausschlagen wird. Seit der ersten Powerball-Ziehung vor rund 30 Jahren ließ sich nur eine Handvoll Spieler jedes Jahr eine vereinbarte Summe überweisen.



Bislang liegt der Weltrekord der Lottogewinne bei 1,586 Milliarden Dollar. Drei Tipper aus Kalifornien, Tennessee und Florida hatten 2016 bei Powerball den Volltreffer gelandet.

Powerball spielen: Kann man in Deutschland am USA-Lotto teilnehmen?

Um mit einem Lottoschein am Powerball teilzunehmen, muss man in den USA sein. Dort werden die Scheine am Kiosk verkauft. Deutsche können allerdings trotzdem teilnehmen. Wenn sie in den USA sind, können Sie sich dort einen Lottoschein kaufen.

Aber auch in Deutschland kann man am Powerball teilnehmen. Über die Online-Lotterie kann man sich Lotteriescheine kaufen und am Milliarden-Jackpot teilnehmen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de