Zeitumstellung bewegt die Gemüter - ab Sonntag gilt "Normalzeit"

Sa., 29.10.2022, 10.23 Uhr

In der Nacht zum Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht: Um drei Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde von der Sommerzeit auf die mitteleuropäische Zeit (MEZ) zurückgestellt. Viele Deutsche halten wenig vom Hin und Her bei der Uhrzeit.

Video: Wirtschaft und Finanzen, Vermischtes, Leute, Wetter, Politik, Freizeit, Modernes Leben, Wissenschaft, Technik, Forschung